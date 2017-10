Tuyển xe đạp Việt Nam bị ngộ độc thức ăn

(TNO) Sáng nay, Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam Ngô Quang Vinh cho biết, ngày 11.6, các thành viên tuyển xe đạp Viêt Nam đã bị ngộ độc thức ăn tại khách sạn Hard Rock (Singapoe), nơi trú ngụ của đội tại SEA Games 28.

Cua rơ Lê Văn Duẩn (bìa phải) đã mang về đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm HCB - Ảnh: Khả Hòa Cua rơ Lê Văn Duẩn (bìa phải) đã mang về đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm HCB - Ảnh: Khả Hòa

“Không chỉ các tuyển thủ Việt Nam mà đội xe đạp Lào, Malaysia cũng bị ngộ độc khi dùng thức ăn tại đây. Rất may, ngay sau đó lực lượng y tế đã cấp thuốc kịp thời nên các vận động viên Việt Nam sớm hồi phục”, ông Ngô Quang Vinh nói.



Việc bị ngộ độc chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ không chỉ của các tuyển thủ Việt Nam mà còn với các tay đua khác. Vệ sinh an toàn thực phẩm được ra đặt hàng đầu đối với chủ nhà Singapore. Ngay khi vụ việc xảy ra, nhà chức trách đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xử lý nhằm giúp các vận động viên an tâm “nạp năng lượng”, bởi khách sạn Hard Rock ngoài đội xe đạp còn có đội bắn cung và golf của Việt Nam lẫn các nước trú ngụ.



Ở ngày tranh tài hôm nay, tuyển xe đạp Việt Nam đã giành 2 HCB do công Lê Văn Duẩn ở nội dung tính điểm nam và Nguyễn Thị Thật ở nội dung tính điểm nữ.

Hoàng Quỳnh

(từ Singapore)