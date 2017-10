Shorinji kempo Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Là môn võ mới du nhập vào VN khoảng 6 năm trở lại đây, nhưng shorinji kempo đã đem về cho quốc gia những chiếc huy chương ở đấu trường quốc tế. Điều này đã giúp shorinji kempo bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Các võ sinh shorinji kempo tập luyện trên sàn đấu - Ảnh: M.Tân

Shorinji kempo đi đúng hướng ở VN

Shorinji kempo là môn võ Nhật Bản, xuất xứ từ võ Thiếu Lâm của Trung Quốc, hiện được phổ biến ở khoảng 40 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Indonesia là một trong những nước phát triển mạnh nhất, với số lượng người tham gia luyện tập đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Nhật. Về kỹ thuật, shorinji kempo gồm các đòn thế đấm, đá và bẻ khóa. Khi thi đấu, môn này chia thành 2 hạng mục, đối kháng và quyền. Đấu đối kháng có nhiều điểm giống taekwondo, karatedo, nhưng cho đấm knock-out vào mặt (karatedo đấm có độ dừng) và chỉ cho đá đến tầm bụng (taekwondo cho đá đến mặt). Thi quyền thì như một dạng biểu diễn tự vệ, có kết hợp cả “quyền, cước” và kết thúc bằng đòn bẻ khóa tay để quật ngã đối thủ.

Môn võ này xuất hiện tại VN một cách rất tình cờ khi BTC SEA Games năm 2011 ở Indonesia quyết định đưa bộ môn này vào tranh tài. Khi đó, ngành thể thao TP.HCM đã được Tổng cục TDTT cho phép thành lập đội tuyển shorinji kempo đại diện VN tranh tài tại đấu trường khu vực. Người được chọn để dẫn dắt đội tuyển này chính là võ sĩ taekwondo Hồ Nhất Thống. Dù chỉ được giao nhiệm vụ có HCV tại SEA Games 26, nhưng các học trò của anh đã mang về 4 HCV,

3 HCB, 6 HCĐ cho đoàn thể thao VN. Cựu vô địch ASIAD 1998 cho biết: “Nếu shorinji kempo vẫn được đưa vào thi đấu tại các kỳ SEA Games tới, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển môn võ này thật bài bản và nhân rộng hơn để có thêm nhiều người học. Bởi đây là môn võ đạo, chủ trương đào tạo những thanh niên có lòng dũng cảm, sức mạnh, sự khoan dung và tình yêu công lý để góp phần xây dựng đất nước”.

Môn võ phù hợp

HLV Hồ Nhất Thống lý giải: “Đây là môn võ rất phù hợp với tất cả mọi người bất kể lứa tuổi và giới tính. Bởi shorinji kempo là môn võ có tính tự vệ rất cao với những động tác bẻ khóa rất hay. So với những môn võ khác, ngoài việc đem lại sức khỏe cho người chơi, shorinji kempo còn giúp cho các võ sĩ có được tinh thần kỷ luật rất cao”. Hiện ở TP.HCM đã có rất nhiều phụ huynh cho con mình đến tập luyện bộ môn này tại những CLB phát triển rất mạnh như Rạch Miễu, Tân Bình hay Lãnh Binh Thăng… với những HLV là các võ sĩ của đội tuyển quốc gia. Chị Nguyễn Thị Bích, nhà ở Q.Gò Vấp cho biết: “Trong một dịp tình cờ đến CLB Rạch Miễu, tôi thấy các võ sinh tập luyện môn võ này một cách rất say sưa. Khi hỏi các HLV thì được biết đây là môn võ mới có kỷ luật và tự vệ rất hay. Chính vì vậy tôi đã cho hai cháu bé nhà tôi đến tập luyện. Đến bây giờ hai cháu học shorinji kempo rất say mê”.

Hiện tại môn này đã được Malaysia đưa vào chương trình thi đấu SEA Games 2017 nên càng là động lực để thầy trò đội shorinji kempo tích cực tập luyện, bồi dưỡng và phát hiện thêm nhiều tài năng mới.

Minh Tân