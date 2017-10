Showbiz với thể thao: Á hậu Hoàng My chạy bộ 21 km

Ngày 10.5 vừa qua, á hậu Vũ Hoàng My gây bất ngờ cho người hâm mộ khi tham dự giải thể thao khắc nghiệt Ironman 70.3 diễn ra tại Đà Nẵng và đã hoàn thành lộ trình 21 km chạy bộ giữa trời nắng chói chang.

Chơi trò dành cho… siêu nhân

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu VN năm 2010. Cô đại diện nhan sắc VN tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Hoa hậu Thế giới 2012 và để lại nhiều dấu ấn. Cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York (New York Film Academy), Universal Studio, Mỹ. Ironman, giải đấu mà Hoàng My vừa tham dự được xem là môn thể thao khắc nghiệt bậc nhất khi các VĐV phải tranh tài 3 môn gồm bơi, chạy bộ và đạp xe. Trước đây Hoàng My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một VĐV. Cách đây hơn 2 năm My đi cổ vũ cho một người bạn tham gia cuộc thi Ironman 70.3 ở Phuket (Thái Lan) và thấy rằng đây là một giải đấu hết sức khắc nghiệt chỉ dành cho những... siêu nhân. Trong khi gào thét chờ người bạn của mình hoàn tất phần thi bơi, My sững sờ khi nhìn thấy một VĐV ngoi lên từ mặt nước và ông ấy chỉ có một chân! Cô rùng mình vì ý chí và nghị lực của người đó. Tại đích đến, My thấy một cụ già 78 tuổi mập mạp đang chậm chạp về đích dưới sự hò reo. Ông cán đích và ôm chầm lấy vợ mình. Chứng kiến hai cảnh đó đã khiến My suy nghĩ rất nhiều. My nghĩ mình có tuổi trẻ, chân tay mình lành lặn vậy tại sao chưa bao giờ dám nghĩ sẽ tham gia cuộc thi này? Rồi My hạ quyết tâm một ngày sẽ tham gia Ironman.

Cuộc sống bận rộn khiến suy nghĩ ấy bị quên lãng cho đến khi My trở lại VN cách đây vài tháng. Một người bạn rủ cô tham gia cuộc thi tại Đà Nẵng và nói My có thể tham gia được. My cười và thầm nghĩ còn một tháng mà tham gia thì chỉ có nước đang chạy giữa đường sẽ được cấp cứu hốt về. Nhưng rồi My lại nghĩ "nếu không bây giờ thì sẽ là bao giờ?". Vậy nên cô quyết định tham gia khi rủ thêm kình ngư Nguyễn Ngọc Quang Bảo, anh Biên Thùy thuộc Tổ chức Phẫu thuật nụ cười làm một đội.

My có đúng 1 tháng rèn luyện thể lực cho chặng đua 21 km này. Cũng may là trước đây khi luyện tập thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới tại Brazil, My đã thường xuyên chạy 2 giờ mỗi ngày. David Greenfield là huấn luyện viên có tiếng trong giới và anh đã theo sát cô suốt 1 tháng trước giải, từ việc ăn, ngủ, chế độ vận động và đặc biệt là sự chuẩn bị trước ngày thi. David hướng dẫn My chạy giữa trưa dưới cái nắng nóng từ 10 km sau đó nâng lên 16 km. Các ngày còn lại My bơi, tập bụng, võ MMA hoặc nhảy nhót tùy thích, nhưng nếu đã tự tập David muốn My phải tập trên 45 phút.

Sẽ chạy 42 km

My cho biết khi tham dự cuộc thi cô được chào đón nồng nhiệt và thân tình. Nhờ sự quan tâm và yêu quý từ bạn bè quốc tế, ban tổ chức, truyền thông cũng như các bạn tình nguyện viên… hò reo ủng hộ tinh thần đã giúp My sung sức lên nhiều.

Phải chạy dưới cái nắng giữa trưa trong tình trạng ướt sũng và giày thì nặng đầy nước, đến cây số thứ 18 thì từ cột sống đến gót chân đã đều rã rời. Nhưng My cho biết cô hình dung mọi người đang hò reo chờ mình nơi đích đến, nên phải ráng hơn và chính nhờ nỗ lực đó mà khi cán đích My cảm thấy mình còn có thể chạy thêm 5 km nữa.

My nhận ra rằng thể thao là thứ cần có, cơ thể con người vẫn chưa tìm được giới hạn, già đi không có nghĩa là sẽ yếu đi. Những người chơi thể thao là những người có tố chất thành công trong cuộc sống và đều là người đáng kết bạn. Hơn hết, những trải nghiệm ở cuộc thi Ironman khiến cô quyết định sẽ sưu tầm huy chương các cuộc thi thể thao.

Hiện tại My dành ít nhất 3 ngày/tuần, 60 - 90 phút một ngày để tập luyện, thay đổi vận động các nhóm cơ. Ví dụ hôm nay chạy thì ngày mai sẽ bơi, ngày mốt nhảy, ngày kia tập gym... để tránh nhàm chán. Hoặc chạy thì sẽ thay đổi thời gian hoặc địa điểm, có lúc sáng sớm có hôm giữa trưa, có hôm Q.7 có ngày ở Q.1. Ngoài ra, My đang lên kế hoạch tập luyện cùng HLV David Greenfield với dự định sẽ kéo dài quãng đường chạy lên 42 km trong 3 tháng tới vào một cuộc thi nào đó. “Chắc chắn chơi thể thao sẽ làm mình đẹp hơn, khỏe hơn, tự tin hơn và ngoài vẻ đẹp được thể hiện bên ngoài, bạn sẽ thấy những người chơi thể thao có mạnh mẽ nội lực. Hầu hết các CEO thành công mà My biết đều chơi thể thao”, cô khẳng định như vậy.

Hoàng Quỳnh