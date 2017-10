Showbiz với thể thao - Kỳ 34: Diễm My 9X mê kick-boxing

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, có số đo ba vòng 85-62-92 cm, nặng 48 kg; từng tham gia đóng phim từ lúc 5 tuổi. Đến năm 15 tuổi cô dẫn chương trình Vui cùng Hugo và một số chương trình thiếu nhi khác trên truyền hình. Năm 17 tuổi, cô đoạt giải Miss Sakura. Diễm My từng đoạt giải nhì Người đẹp hoa anh đào năm 2008. Cô được khán giả biết đến và yêu mến qua những phim: Mùa hè sôi động, Tiểu thư Lọ Lem, Thiên sứ 99, Mỹ nhân kế, Váy hồng tầng 24...