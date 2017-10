Showbiz với thể thao - Kỳ 6: Nhờ tập bơi mà trở thành á hậu

Nhờ bơi mà năm lớp 5, Huyền My cao vọt lên thêm đến 15 cm, từ một cô bé còi cọc bỗng có chiều cao của một người mẫu.

Á hậu Huyền My xinh xắn, khỏe khoắn nhờ tập bơi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Á hậu mê Chelsea

Nhắc đến á hậu của cuộc thi Hoa hậu VN 2014 Nguyễn Trần Huyền My, phải nhắc đến niềm đam mê bóng đá của cô và đặc biệt là tình yêu dành cho đội bóng vừa vô địch giải Ngoại hạng Anh năm 2015 - Chelsea. Huyền My là một CĐV đích thực của đội bóng được dẫn dắt bởi “Ngài đặc biệt” Mourinho. Cộng đồng CĐV Chelsea tại VN có thể khiến các fan club đội bóng khác ganh tị khi có một gương mặt đại diện quá xinh đẹp! Khi chưa trở thành á hậu, Huyền My đã được biết đến trong giới CĐV bóng đá với những bức ảnh trong màu áo Chelsea. Hình ảnh của Huyền My còn xuất hiện trên một trong những trang Facebook của cộng đồng CĐV Chelsea khắp thế giới.

Huyền My biết đến và yêu bóng đá bởi bố cô vốn là một CĐV nhiệt huyết và trung thành của đội bóng Thể Công. Thấy bố xem và cổ vũ bóng đá, My xem cùng và yêu bóng đá lúc nào không hay. Theo dõi giải Ngoại hạng Anh và Chelsea thi đấu trong nhiều năm, kiến thức chuyên môn bóng đá, sự hiểu biết về đội bóng “The Blues” của Huyền My chẳng kém ai. Cô có thể nói rõ về các trận đấu trên sân Stamford Bridge, bình luận về những quyết định điều binh khiển tướng của HLV Mourinho.

Nhờ tập bơi mà cao

Yêu bóng đá, á hậu cũng rất chăm tập thể thao. Ngoài tập gym, bơi là môn thể thao “ruột” được Huyền My luyện tập nhiều nhất.

Lúc bé, Huyền My vốn là một cô bé còi cọc, yếu ớt, lại hơi nhát. Để tăng cường sức khỏe cho con, gia đình cô quyết định cho con đi bơi, ra ngay bể bơi Quan Hoa gần nhà trên đường Cầu Giấy để tập bơi. Huyền My kể lại: “Năm lớp 2, em bắt đầu thường xuyên được đưa ra bể bơi, lúc ấy chỉ biết… lội bì bõm dưới nước.

Mùa hè năm lớp 5 thì em ngày nào cũng tập bơi, và thế là mùa hè năm ấy em bỗng cao vọt lên. Em cao thêm khoảng 15 cm và tăng 8 kg, bố em vẫn nhớ rất rõ điều đó, bởi con gái từ một cô bé con vừa thấp vừa còi bỗng trở nên cao lớn, khỏe mạnh, cả nhà đều vui”.

Môn bơi lội vì thế gắn bó và được Huyền My luyện tập thường xuyên đến tận bây giờ. Theo Huyền My: “Bơi lội là kỹ năng cơ bản và thiết yếu trong cuộc sống. Lý do đơn giản đầu tiên mà môn bơi trở nên hấp dẫn là bởi thời tiết mùa hè ở miền Bắc rất nóng, cứ xuống bể bơi là sảng khoái về mọi mặt, vừa thoải mái đầu óc, vừa mát mẻ, xua tan hết mệt nhọc. Em thấy bơi lội không hề làm to cơ bắp như mọi người vẫn lo lắng mà mang đến cơ thể săn chắc, gọn gàng. Trước đây, em là một người mẫu nhưng vẫn liên tục rèn luyện môn bơi và thấy rằng bơi lội thực sự mang đến vẻ đẹp khỏe mạnh cho người phụ nữ”.

Theo Huyền My, luyện tập thể thao thường xuyên và cũng phải “luyện tập cho tâm hồn” thì mới mang đến sức khỏe và cuộc sống tốt. “Em nghĩ trong lúc luyện tập, mình phải tập trung và để cho đầu óc thảnh thơi, thoải mái. Trong cuộc sống cũng vậy, ngoài cơ thể khỏe mạnh thì cũng cần đến một tâm hồn khỏe mạnh, luôn vui tươi, yêu đời, yêu quý và vui vẻ với mọi người, suy nghĩ tích cực và kết hợp luyện tập thể thao thường xuyên thì mới hiệu quả”, Huyền My chia sẻ.

Trần Minh