Siết chặt an ninh sân Thống Nhất

BTC sân Thống Nhất lần đầu tiên quyết định “nhường” cả 3 khán đài B, C, D cho cổ động viên của SLNA và tăng thêm cảnh sát để siết chặt an ninh trên sân và an toàn cho trận đấu vào chủ nhật này. Do SLNA vẫn đang tranh chấp quyết liệt ngôi vô địch nên dự kiến trận đấu chiều 18.8 tới giữa đội của HLV Hữu Thắng với chủ nhà Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) sẽ có hơn 10.000 người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đến cổ vũ đội nhà giành chiến thắng. Ông Phan Đình Tuệ - Hội trưởng CĐV SLNA khu vực phía nam nói: “Chúng tôi đã có lời kêu gọi tất cả CĐV xứ Nghệ đến xem trận này phải cổ vũ văn hóa và có thái độ ứng xử văn minh, không được đem vật lạ vào sân. Nhất định CĐV SLNA sẽ giữ trật tự và hết mình cổ vũ cho đội nhà để trận đấu diễn ra hay đẹp trong khuôn khổ cho phép”. Trên các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ, Facebook CĐV SLNA cũng luôn xuất hiện những lời kêu gọi thành viên của mình cổ vũ fair-play để không làm xấu đi hình ảnh CĐV xứ Nghệ. Tuy nhiên, ông Phan Đình Tuệ cũng nói rằng ông rất lo ngại trường hợp những người giả danh CĐV SLNA trà trộn vào để quậy phá, bởi nếu có sự kích động thì rất dễ bộc phát, kéo theo nhiều hệ lụy khác. Trong dịp này, Hội CĐV SLNA sẽ ra mắt lá cờ cổ vũ của hội với diện tích 20x30 m. Ngoài ra sẽ có hơn 700 lá cờ của Hội CĐV vừa được may, cùng nhiều băng rôn khác sẽ phất phới trên sân Thống Nhất, nhằm động viên SLNA tiến lên. Được biết, theo đề nghị của Ban Tư vấn đạo đức, BTC giải đã có văn bản nhắc nhở BTC sân Thống Nhất và BTC trận đấu của đội chủ nhà phải rà soát chặt chẽ vấn đề an ninh, tăng cường kiểm soát không để khán giả mang vật lạ vào sân cũng như yêu cầu các giám sát phải nhắc nhở HLV 2 đội SLNA và XTSG giáo dục các cầu thủ của mình thi đấu kiềm chế, tránh những hành vi xấu gây kích động người xem. Phó chủ nhiệm sân Thống Nhất, ông Hoàng Ngọc Tuấn, nói: “Sân Thống Nhất sẽ được tăng cường thêm hơn 200 chiến sĩ công an trong trận đấu này. Ngoài ra còn có lực lượng vệ sĩ, bảo vệ sân rải ở tất cả các khu vực và các điểm nóng trong sân nên sẽ đủ bảo đảm trận đấu diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có các phương án phụ, để kịp thời phản ứng nhanh khi có sự cố”. Quang Huy >> Kon Tum xây sân vận động lớn nhất Tây nguyên

