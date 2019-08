Siêu kình ngư Trung Quốc gửi thông điệp sau vụ dùng búa đập mẫu thử doping

Sau thông báo của CAS, Sun Yang (người từng đoạt 3 huy chương vàng Olympic và 13 lần vô địch thế giới) đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Weibo một bức ảnh chụp anh tại giải vô địch thế giới. Phía trên bức tranh là một thông điệp: dưới nước tôi muốn nhanh hơn và mạnh hơn; Trên mặt nước, tôi muốn sở hữu trái tim mạnh mẽ nhất.

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc giải thích thông điệp trên rằng kình ngư 27 tuổi luôn kiên trì trong hồ bơi và kiên quyết đối mặt với những lời chỉ trích khi chờ đợi phiên điều trần mà anh có thể bị cấm thi đấu suốt đời. Các luật sư của Sun Yang trước đó đã yêu cầu thành công về phiên điều trần được tổ chức công khai, để hoàn toàn minh bạch và xóa tên của thân chủ khỏi những tranh cãi gian lận doping bấy lâu nay.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Sun Yang đang bị chơi khăm CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù CAS không tiết lộ bên nào tham gia phiên điều trần - Sun Yang, Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) và Cơ quan chống doping thế giới (WADA) - đã yêu cầu hoãn lại, nhưng truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc dường như thống nhất ủng hộ siêu kình ngư được xem là một trong những biểu tượng thể thao quốc gia thông qua những bình luận trực tuyến. Một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng động thái trên là một trong những thủ thuật nhỏ với âm mưu ngăn chặn sự chuẩn bị của Sun Yang hướng đến Olympic 2020.

Một cư dân khác viết trên tài khoản Weibo rằng: “WADA biết họ sẽ không bao giờ thắng kiện và đó là lý do tại sao họ dùng mọi lý do để trì hoãn phiên điều trần; một khi họ đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của Sun, mục tiêu của họ sẽ đạt được. Ngay từ đầu, Sun đã không làm gì sai”. Một người hâm mộ khác nói rằng việc trì hoãn phiên điều trần nhiều lần vì họ (WADA) muốn ảnh hưởng đến việc tập luyện của Sun và “mọi người đều biết những gì họ muốn làm cho Olympic năm tới... FINA đã phán quyết Sun không làm bất cứ điều gì trái với quy tắc và phiên điều trần sẽ trả lại cho Sun công lý một cách thẳng thắn và trung thực”.

Trước đó, vào tháng 3, WADA đã kháng cáo quyết định của FINA lên CAS và phiên điều trần đã được lên kế hoạch cho tháng tới cho đến khi tòa án tuyên bố hoãn lại vào đầu tuần này. Phiên điều trần sẽ xét xử liên quan đến vụ Sun Yang dùng búa đập lọ máu xét nghiệm doping trong một đợt kiểm tra tại nhà riêng ở Chiết Giang hồi tháng 9 năm ngoái. Nếu bị kết tội, Sun Yang có thể bị cấm thi đấu suốt đời.

VĐV Úc Mack Horton (trái) từ chối đứng chung bục huy chương với Sun Yang (giữa) ở giải thế giới vừa qua AFP

Kình ngư 27 tuổi của Trung Quốc được ca ngợi là VĐV bơi lội nội dung tự do xuất sắc nhất thế giới, nhưng lại là “cái gai” trong mắt nhiều kình ngư khác tại các giải thi đấu quốc tế vì luôn bị tố gian lận doping trong nhiều năm qua. Mới nhất, mặc dù bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung 200m và 400m tự do nam ở giải thế giới năm nay do Hàn Quốc đăng cai, nhưng Sun Yang liên tục mất mặt do bị ít nhất 2 VĐV hàng đầu từ chối bắt tay và đứng chung bục huy chương.