Sở thích quái gở của sao thể thao: 'Độc cô cầu bại' thích ngủ với tiền

Nếu sở hữu một tài sản kếch xù, việc một ngôi sao thể thao luôn khoe sự giàu có bằng cách chi tiêu phóng tay chẳng có gì lạ. Nhưng với Floyd Mayweather Jr., tay đấm người Mỹ này luôn phải nghĩ ra đủ kiểu khoe tiền mặt và vung tiền điên cuồng để thỏa mãn bản thân.

Mayweather khoe tiền - Ảnh: Daily Mail Mayweather khoe tiền - Ảnh: Daily Mail

Đối với những “con chiên” quyền anh, Mayweather quá quen thuộc. Năm ngoái, tay đấm người Mỹ quyết định giã từ sự nghiệp trong ánh hào quang với 49 trận bất bại. Thành tích ấn tượng này không những giúp Mayweather được gán cho biệt danh “độc cô cầu bại” mà còn đem về những khoản tiền thưởng khổng lồ. Theo một thống kê gần đây của tạp chí Forbes, Mayweather sở hữu tài sản xấp xỉ 700 triệu USD. Sẵn tiền, tay đấm người Mỹ nảy sinh sở thích là phải chi tiêu, khoe tiền một cách “độc”, “điên” và “ngông cuồng”.

Từ biệt danh “Money”

Hãy bắt đầu bằng việc Mayweather luôn tự sướng trên tài khoản xã hội với các tấm hình mà xung quanh anh toàn là những cọc tiền. Tasha Robinson-White (trợ lý cũ của tay đấm người Mỹ) tiết lộ Mayweather có sở thích rất khác với các đại gia là chỉ thích tiêu tiền mặt chứ không xài thẻ tín dụng. Mỗi lần cần tiền, “độc cô cầu bại” cùng trợ lý đến chi nhánh của Ngân hàng Bank of America gần nhất rút trung bình mỗi lần khoảng 100.000 USD.

“Anh ấy bỏ tiền trong một túi vải và luôn được kè kè bởi 2 vệ sĩ vạm vỡ nhằm giữ an toàn cho cái túi căng phồng”, vị trợ lý trên cho biết. Theo Tasha: “Anh ấy mua những chiếc xe hơi sang trọng giống như người ta mua xe đồ chơi. Có khi một ngày anh mua đến 6, 7 chiếc. Tôi nhớ một lần anh ấy mua cho tôi một chiếc Mercedes, đại lý bán xe nói với tôi rằng đó là lần thứ 33 Mayweather mua xe của họ”, Tasha kể.

Trong cuốn sách Right Hand To The Champ phát hành năm ngoái, cuộc sống khác thường của Mayweather được lột tả rõ nét nhất. Theo đó, tay đấm người Mỹ luôn khiến những tùy tùng sửng sốt khi thường xuyên chi 1 - 2 triệu USD mua sắm đồng hồ, lắc tay, dây chuyền, túi xách, ví... của các nhãn hiệu danh tiếng nhất thế giới, có khi mức vung 3,5 triệu USD cho một chiếc đồng hồ.

Bộ sưu tập trang sức đắt tiền nhiều đến độ Mayweather phải chi hơn 100.000 USD/năm chỉ để thuê một người sắp xếp trật tự các món đồ trong dinh thự ở Las Vegas. Tại đây, Mayweather còn dành hẳn 2 phòng chỉ để chứa bộ sưu tập áo lông thú và da. Tạp chí ESPN từng tiết lộ Mayweather thường sử dụng quần soọc đúng một lần rồi vứt vào thùng rác và sử dụng điện thoại iPhone 5S vỏ bằng vàng, iPod nạm kim cương... “Cuồng” tiền đến mức khi ngủ, Mayweather cũng đắp chiếc mền được in hình tờ USD. Và biệt danh “Money” dành cho Mayweather là hoàn toàn chính xác.

Đến “Pretty Boy”

Tasha từng có 12 năm làm việc cho Mayweather nên chẳng lạ gì sở thích ăn uống, thư giãn ở hộp đêm đắt đỏ và cuồng loạn của anh. Năm 2008, Mayweather thuê hẳn một hộp đêm vũ nữ thoát y ở gần Las Vegas để tổ chức đêm thi “phụ nữ hoang dã” nhằm gây ấn tượng với người bạn thân là nghệ sĩ hip hop TI. “Độc cô cầu bại” thuê hàng chục vũ nữ thoát y chuyên nghiệp từ khắp nơi trên đất Mỹ tới để thi thố. Các cô gái trần như nhộng sẽ cạnh tranh nhau để giành giải thưởng 100.000 USD. Trong những cuộc ăn chơi trác táng như vậy, Mayweather thường có sở thích kỳ dị là leo lên ban công rồi tung một đống tiền xuống dưới để các vũ nữ thoát y lăn lộn giành giật nhau.

Trong một cuộc chơi khác tại dinh thự riêng ở Las Vegas, tay đấm này điên khùng đến mức ném tiền xuống hồ bơi để xem hàng chục vũ nữ lặn xuống nước nhặt tiền. Sở thích điên rồ của Mayweather còn thể hiện về việc luôn thuê nhiều vũ nữ thoát y trong đoàn tùy tùng của mình. Đáng nói hơn, các cô gái bốc lửa không mảnh vải che thân này chỉ có nhiệm vụ thư giãn, để Mayweather ngắm và đôi khi phục vụ các sinh hoạt hằng ngày cho ngôi sao thể thao...

Nguyên Khoa