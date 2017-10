Sôi động bóng rổ chuyên nghiệp

Hôm qua tại Bangkok (Thái Lan), giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) khởi tranh sôi nổi với trận đấu giữa đại diện đến từ Việt Nam Saigon Heat gặp ĐKVĐ Chang Thailand Slammers (Thái Lan).

Trước trận đấu, BTC đã mở cửa tự do để các cổ động viên vào sân cổ vũ cho 2 đội. Ngoài ra theo quy định, mỗi CLB tham dự giải phải có 1 đội múa cổ động nên không khí trên khán đài nhà thi đấu Trung tâm TDTT Thái - Nhật luôn cuồng nhiệt suốt trận.

Cũng theo quy định mới nhất của ABL, mỗi CLB có quyền tung vào sân thi đấu đến 5 ngoại binh, do đó cả hai đội đều tận dụng sức mạnh của ngoại binh hòng tìm kiếm chiến thắng. Tân binh Saigon Heat ra quân với 4 ngoại binh gồm Smith, Jones, Oeun, Hodge cùng nội binh duy nhất là Triệu Hán Minh. Với đội hình này, Saigon Heat thi đấu khá giằng co với đội chủ nhà. Tuy nhiên, do kinh nghiệm thi đấu còn hạn chế và thể lực càng về cuối càng yếu nên đại diện VN thua đối thủ với điểm số chung cuộc 58/78. Dẫu vậy, Hodge với chiều cao trên 2m trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu với 37 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Robert Newson (Saigon Heat) cho biết: “Một mình Hodge không thể giúp Saigon Heat vượt lên bởi khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ chúng tôi không đồng đều. Điều cần làm bây giờ là toàn đội phải nhanh chóng khắc phục các điểm yếu về lối đánh, tổ chức phòng thủ và sức mạnh tranh chấp để trở nên mạnh hơn trên sân nhà”. Được biết, ngày 25.1 (mùng 3 tết), Saigon Heat sẽ tiếp CLB Singapore Slingers tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Đây là đối thủ được đánh giá ngang cơ và hy vọng thầy trò HLV Robert Newson sẽ mang lại niềm vui cho khán giả nhà.

Hoàng Quỳnh