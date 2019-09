Sôi nổi giải đua thuyền SUP trên sông Hương

Là môn thể thao, giải trí mới xuất hiện ở Huế- Sup (Standup Paddle Board-tạm dịch là “Ván đứng chèo”) thu hút đông đảo vận động viên lớn nhỏ tham gia. Sự kiện này nhằm xây dựng nền móng cho một sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm Quốc gia và Quốc tế về môn SUP trong tương lai.

Cuộc đua thu hút hơn 120 vận động viên lớn nhỏ đến từ các nơi ở Việt Nam. Đặc biệt, năm nay có 4 vận động viên nước ngoài đăng ký tham gia.

Tại cuộc thi năm nay, có 4 chặng đua, đặc biệt một thí sinh có thể đăng ký nhiều cự li đua khác nhau. Bao gồm chặng đua Sprint 500m; chặng Kid Eace dành cho trẻ em 1km; chặng Fun Race 2km và chặng Long Course 6km. Địa điểm đua SUP năm nay là những địa điểm đông khách du lịch ở Huế. Đó là khu vực Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu kéo dọc sông Hương đi ngang qua Cầu Trường Tiền, cồn Hến.

Các VĐV tranh tài quyết liệt An Như

Sup là bộ môn lướt sóng hiện đại, có thể được chơi trên nhiều loại mặt nước khác nhau từ hồ, vịnh, sông, thác và cả các bờ biển nhiều sóng gió. Sup có nhiều loại chia theo chất liệu để tạo thành ván như: bơm hơi, nhựa, Eps,… hoặc theo thiết kế, song dòng Sup phổ biến nhất là bơm hơi. Một bộ Sup đầy đủ, với ván, bơm và phụ kiện có giá khoảng 10-40 triệu đồng.

Để chơi được môn thể thao này, yêu cầu đầu tiên là người chơi phải biết bơi, song các kỹ thuật khá đơn giản chỉ cần tập vài buổi là có thể thuần thục các động tác nên thu hút khá đông người trẻ, nam, nữ.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã tiến hành trao giải và huy chương kỷ niệm cho các vận động viên. Cuộc thi Viet Nam SUP Race sẽ được tổ chức trong các năm tới.