Sự cố cờ vua

Trường Sơn, Thanh An giành vé dự World Cup Cờ vua Việt Nam thắng lớn tại vòng tuyển chọn World Cup khu vực 3.3 kết thúc hôm qua tại Philippines khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt ngôi vô địch nam, Nguyễn Thị Thanh An đoạt ngôi vô địch nữ.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Thanh An - Ảnh: Bạch Dương Ở ván đấu cuối cùng giải nam, Trường Sơn đánh bại John Paul Gomez (Philippines). Trong khi đó đối thủ cạnh tranh với Trường Sơn là So Wesley (Philippines) bị Cao Sang cầm hòa. Như vậy với thành tích bất bại (6 trận thắng, 3 trận hòa), Trường Sơn đoạt 7,5 điểm chính thức lên ngôi vô địch khi hơn người xếp nhì So Wesley 0,5 điểm. Thành tích này còn giúp Trường Sơn đoạt 1.000 USD tiền thưởng cùng suất tham dự World Cup. Ở giải nữ, sau khi sớm đăng quang trước một vòng đấu, Thanh An thất thủ trước kỳ thủ chủ nhà Catherine Perena. Ngôi vô địch giúp Thanh An đoạt suất tham dự World Cup nữ cùng phần thưởng 500 USD. (Q.A)