Sự cố hy hữu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: 69 tay đua bị loại trong 1 chặng

(TNO) Sự cố hy hữu xảy ra tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, hôm nay, khi có đến 69/81 tay đua bị loại khỏi cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân do về đích trễ so với qui định.

>> Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Toan tính

>> Khởi tranh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

>> Kết thúc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Domesco Đồng Tháp đoạt cú ăn ba



Chặng thứ 2 đã xảy ra sự cố - Ảnh: Khả Hòa

Chặng đua không dài với dự báo ít có xáo trộn nhưng diễn biến đường đua là đảo lộn tất cả. Ngay xuất phát, các tay đua đã liên tiếp tổ chức nhiều đợt bứt phá để tạo đột biến.

Rất lạ khi hai ê-kíp của TP.HCM là Suntek Sao Việt và Eximbank TP.HCM vốn sở hữu 2 tay đua đang giữ áo vàng và áo xanh sau chặng 1 là Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh lại không chủ động bảo vệ thành quả mà họ đạt được trong chặng 1. Cũng vì thế hàng loạt cuộc tách tốp thành công mà không có áo vàng lẫn áo xanh trong tốp đầu.

Khi đoàn đua bước vào địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một nhóm 6 tay đua đã mạnh dạn thoát đi, trong số này, đáng chú ý là Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang), Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt) cùng 4 tay đua trẻ khác. 6 tay đua này thoải mái gia tăng cách biệt thời gian so với tốp sau, có thời điểm lên tới 8 phút bởi tốp đông không chủ động rượt đuổi.

Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) cán đích đầu tiên tại Vũng Tàu sau 2 giờ 54 phút 15, đạt tốc độ trung bình 40,795 km/giờ. Nguyễn Minh Luận (Thanh Sơn Hóa Nông) về nhì về hạng ba là Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).



Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang, số áo 53) cán đích đầu tiên tại Vũng Tàu - Ảnh: Khả Hòa

Hơn 8 phút sau, nhóm 69 tay đua trong đó có Áo vàng Lê Văn Duẩn và Áo xanh Lê Nguyệt Minh mới về đích, nên Hồ Huỳnh Vạn An không chỉ đoạt luôn chiếc Áo vàng mà còn tạm dẫn đầu giải Áo xanh với 20 điểm. Không những thế nhóm 69 tay đua về đích trễ còn bị loại khỏi cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân gôm áo vàng, áo xanh, áo đỏ.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cho biết 69 tay đua đua bị loại khỏi cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân gồm áo vàng, áo xanh, áo đỏ vì đã về đích quá 5% thời gian so với VĐV cuối trong tốp đầu và xem như bị loại. Chiếu theo luật, 69 tay đua này vẫn được quyền đua tiếp ở các chặng tiếp theo nhưng thành tích của họ chỉ được tính cho nội dung đồng đội.

Trong 69 tay đua bị loại có tất cả các tuyển thủ quốc gia như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM), Bùi Minh Thuỵ (ADC truyền hình Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang)…vốn là những tay đua ứng viên cho các danh hiệu cá nhân.

Cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân chỉ còn diễn ra giữa 12 tay đua gồm: Vạn An (BVTV An Giang), Hoàng Tái (Dược Đồng Tháp), Minh Luận (Thanh Sơn Hoá Nông), Châu Hồng Hậu (Quân khu 7), Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt TP.HCM), Huỳnh Văn Thuận (ADC truyền hình Vĩnh Long), Thanh Nhân (Eximvbank TP.HCM), Vũ Linh (Đồng Tháp), Duy Nhân (Quân đội), Văn Cường (Hà Nội), Minh Trí (Đồng Tháp), Quốc Khang (Thanh Sơn Hoá Nông).

Ngày mai diễn ra chặng 3 từ TP.Vũng Tàu đi TP. Phan Thiết dài 165 km.

Hoàng Quỳnh

Hoàng Quỳnh