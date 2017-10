Sưu tập Match Attax – niềm vui mới cho Superfan Việt Nam

Không đơn thuần là theo dõi trận đấu, các fan hâm mộ giải bóng đá này còn thể hiện tình yêu của mình khi vận những bộ trang phục, phất cờ phướn câu lạc bộ và đặc biệt là sở hữu bộ thẻ Match Attax.

Bộ thẻ Match Attax – sống cùng đam mê bóng đá

Sưu tập thẻ Match Attax là thói quen phổ biến của những người hâm mộ cuồng nhiệt trên thế giới. Match Attax là thẻ hình của cầu thủ bóng đá, bóng chày có kích thước 5x6cm, một mặt thẻ in hình các cầu thủ trong trang phục của câu lạc bộ đang thi đấu, mặt còn lại là các con số liên quan, hoặc tiểu sử ngắn gọn của cầu thủ. Những bộ thẻ Match Attax càng lâu hoặc của những giải đấu nổi tiếng thì giá trị càng cao. Chẳng hạn, thẻ hình đầu tiên ra đời năm 1952 có giá trị hơn 275.000 đô la Mỹ trong buổi đấu giá năm 2001.



Thẻ Match Attax của giải Ngoại Hạng Anh rất được yêu thích bởi các Superfan thế giới

Bộ thẻ Match Attax của giải Ngoại Hạng Anh là một trong những bộ thẻ được yêu thích nhất hiện nay bởi nó quy tụ nhiều danh thủ đẳng cấp nhất. Có thể nói, những tấm thẻ nhỏ gọn này đã đáp ứng được đầy đủ nhu cầu ngắm nhìn, “song hành” cùng cầu thủ mọi lúc mọi nơi của những người hâm mộ.

Mang bộ thẻ Match Attax đến người hâm mộ Việt Nam

Việc sưu tập thẻ Match Attax ở nước ta trước đây còn khá mới mẻ, chỉ diễn ra ở một số người hâm mộ cuồng nhiệt (Superfan) có dịp thu thập trong những chuyến đi nước ngoài. Ngay từ đầu năm nay, nhằm mang văn hóa sưu tập thẻ đến nước ta rộng rãi hơn, nhãn hàng Poca là đơn vị đầu tiên giới thiệu bộ thẻ Match Attax Ngoại Hạng Anh 2010 – 2011 đến các Superfan Việt Nam thông qua chương trình khuyến mại “Đúng chất Poca Superfan” (từ ngày 15/02/2011 đến ngày 15/05/2011). Bộ thẻ Match Attax này bao gồm thẻ hình của 54 siêu sao bóng đá từ 20 đội bóng của Giải Ngoại Hạng Anh. Người hâm mộ có thể tìm được thẻ cầu thủ yêu thích khi mở gói Poca trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Sở hữu trọn bộ Match Attax sẽ là niềm tự hào của bất cứ Superfan của nước ta.

Cũng trong trình khuyến mại này, 10 người hâm mộ may mắn nhất còn có cơ hội đặt chân đến Vương quốc Anh xem trực tiếp một trận đấu của Manchester United ngay tại “nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford. Người tham gia chương trình có hai cách trúng thưởng: Một là, trúng giải ngay với thẻ Poca vàng may mắn khi mở gói Poca (8 giải); hai là 100 người đầu tiên thu thập đủ bộ 54 thẻ siêu sao Ngoại Hạng Anh đăng ký trên www.poca-ngoaihanganh.com sẽ được rút thăm trúng thưởng để chọn ra 2 người may mắn nhất. Giải thưởng này cũng là cách Poca khuyến khích Superfan Việt Nam có thói quen sưu tập thẻ cầu thủ mà mình yêu thích.



Thẻ hình của cầu thủ nào sẽ xuất hiện là một ẩn số trong mỗi gói Poca

Trao đổi thẻ Match Attax

Trong suốt chương trình khuyến mại “Đúng chất Poca Superfan”, người hâm mộ có thể truy cập vào website www.poca-ngoaihanganh.com để khám phá 54 siêu sao của giải Ngoại Hạng Anh. Trang web còn hỗ trợ cho những người sưu tập cùng trao đổi thẻ để dễ dàng sở hữu trọn bộ thẻ Match Attax. Đây cũng là nơi giao lưu, chia sẻ niềm đam mê bóng đá Ngoại hạng Anh của Superfan trên cả nước.

