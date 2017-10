Tan nát bóng chuyền TP.HCM

Hôm qua, đội nữ Tân Bình TP.HCM chính thức xuống hạng sau khi để thua trận thứ hai ở vòng “chung kết ngược” trước Hà Nội. Trong khi đó đội nam TP.HCM đang trên bờ vực xuống hạng khi thắng 1 trận, thua 1 trận ở vòng tranh trụ hạng.

Không được đầu tư mạnh về tài chính, bóng chuyền nữ Tân Bình TP.HCM không thể xây dựng lực lượng như mong muốn. Thiếu hụt lực lượng, BHL đội phải huy động cả VĐV bóng chuyền bãi biển vào thi đấu. Đó là lý do khiến đội thi đấu vật vờ ở lượt về. Sau đó ở vòng tranh trụ hạng, hai trận thua nhanh trước Cao Su Phú Riềng (tỷ số 0-3) và Hà Nội (tỷ số 1 – 3) khiến Tân Bình TP.HCM xuống hạng trước khi đấu trận cuối gặp Phòng không – Không quân.

Ở chung kết ngược nam, sau khi để thua trận quan trọng trước Quân khu 7 với tỷ số 0 – 3, hôm qua đội nam TP.HCM đã có chiến thắng trước VLXD Biên Hòa với tỷ số 3 – 1. Đây cũng là tỷ số mà đội bóng TP.HCM để thua đối thủ này ở lượt về trước đó. Dù đã biết thắng nhưng cơ hội trụ hạng của TP.HCM mong manh hơn bao giờ hết. Ở lượt cuối, TP.HCM buộc phải thắng Đức Long Quân khu 5 với tỷ số 3 – 0 và phải chờ kết quả trận đấu giữa VLXD Biên Hòa – Quân khu 7 diễn ra ngày hôm sau. HLV Lê Hồng Hảo (TP.HCM) cho biết với thực lực hiện tại, TP.HCM muốn thắng Đức Long Quân khu 5 cũng rất khó. Đã vậy đội lại gặp bất lợi bởi VLXD Biên Hòa đã chính thức xuống hạng sau 2 trận thua nên dễ buông cho Quân khu 7 ở trận cuối. Vì lẽ đó giới chuyên môn đều nhận định, TP.HCM gần như chắc chắn cùng VLXD Biên Hòa xuống chơi ở hạng A1 mùa giải năm sau.

Ở VCK tranh ngôi vô địch nữ, đội Vietsov Petro xuất sắc vượt qua ĐKVĐ Bình điền Long An để có mặt trong trận chung kết. Đối thủ của Vietsov Petro là Thông tin Liên việt Bank, đội vượt qua PV Oil Thái Bình với tỷ số 3–1. Ở giải nam, Hoàng Long Long An cũng vượt qua Thể Công để vào tranh ngôi vô địch cùng Tràng An Ninh Bình – đội thắng Sao Vàng Biên Phòng với tỷ số 3 – 0 trong trận bán kết tối qua.

H.Quỳnh