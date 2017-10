Tây Ban Nha vỡ mộng Olympic khi bị loại sớm

Kết quả các trận đấu Bảng A: Olympic Vương quốc Anh 3 - 1 Olympic UAE Olympic Senegal 2 - 0 Olympic Uruguay Bảng xếp hạng: 1. Olympic Vương quốc Anh (2 trận, 4 điểm, hiệu số 4/2) 2. Olympic Senegal (2 trận, 4 điểm, hiệu số 3/1) 3. Olympic Uruguay (2 trận, 3 điểm, hiệu số 2/3) 4. Olympic UAE (2 trận, 0 điểm, hiệu số 2/5) Bảng B: Olympic Mexico 2 - 0 Olympic Gabon Olympic Hàn Quốc 2 - 1 Olympic Thụy Sỹ Bảng xếp hạng: 1. Olympic Mexico (2 trận, 4 điểm, hiệu số 2/0) 2. Olympic Hàn Quốc (2 trận, 4 điểm, hiệu số 2/1) 3. Olympic Thụy Sỹ (2 trận, 1 điểm, hiệu số 2/3) 4. Olympic Gabon (2 trận, 1 điểm, hiệu số 1/3) Bảng C: Olympic Brazil 3 - 1 Olympic Belarus Olympic Ai Cập 1 - 1 Olympic New Zealand Bảng xếp hạng: 1. Olympic Brazil (2 trận, 6 điểm, hiệu số 6/3) 2. Olympic Belarus (2 trận, 3 điểm, hiệu số 2/3) 3. Olympic Ai Cập (2 trận, 1 điểm, hiệu số 3/4) 4. Olympic New Zealand (2 trận, 1 điểm, hiệu số 1/2) Bảng D: Olympic Nhật Bản 1 - 0 Olympic Morocco Olympic Tây Ban Nha 0 - 1 Olympic Honduras Bảng xếp hạng: 1. Olympic Nhật Bản (2 trận, 6 điểm, hiệu số 2/0) 2. Olympic Honduras (2 trận, 4 điểm, hiệu số 3/2) 3. Olympic Morocco (2 trận, 1 điểm, hiệu số 2/3) 4. Olympic Tây Ban Nha (2 trận, 0 điểm, hiệu số 0/2)