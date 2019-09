Tay vợt Việt Nam nhập viện cấp cứu ở giải cầu lông quốc tế Maldives

Sáng 21.9, đã diễn ra cuộc thi đua thuyền sup Viet Nam Sup Race 2019 thu hút hàng trăm vận động viên và khán giả đến tham dự. Sự kiện này do Umove JSC tổ chức cùng Sở Du lịch , Thể thao và Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại khu vực sông Hương, TP Huế.