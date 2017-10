Tết đổ mồ hôi nơi xứ người của VĐV Việt

Trong khi phần lớn các VĐV đều đang được cùng gia đình đón Tết đoàn viên thì nhiều VĐV khác đang nỗ lực tập luyện cho những giải đấu, ở những vùng trời khác nhau, không phải ở Việt Nam.

Lương Xuân Trường tập luyện tại Hàn Quốc - Ảnh fanpage của Incheon United Lương Xuân Trường tập luyện tại Hàn Quốc - Ảnh fanpage của Incheon United Bính Thân 2016 là cái Tết dấu ấn với Xuân Trường và Bính Thân 2016 là cái Tết dấu ấn với Xuân Trường và Tuấn Anh , 2 con cưng của bầu Đức. Xuân Trường lần đầu tiên đón Tết ở Hàn Quốc khi đã có hợp đồng với CLB Incheon United, còn Tuấn Anh, lần đầu trải nghiệm một cái Tết tại Nhật Bản, sau khi chính thức ký hợp đồng với Yokohama FC. 2 nam cầu thủ vẫn phải tuân thủ thời gian tập luyện chuyên nghiệp của các CLB hàng đầu châu Á này.

Đây cũng là cái Tết ở nước ngoài đầu tiên của tiền đạo Phạm Văn Thành , tuyển thủ CLB Hà Nội T&T. Cùng với Nguyễn Quang Hải, Duy Mạnh, Phí Minh Long, Đức Huy… Phạm Văn Thành cùng các anh em hát ca khúc Xuân này con không về tại Hàn Quốc.

Các cầu thủ Hà Nội T&T tập luyện ngày mồng 1 Tết tại Hàn Quốc - Ảnh nhân vật cung cấp Các cầu thủ Hà Nội T&T tập luyện ngày mồng 1 Tết tại Hàn Quốc - Ảnh nhân vật cung cấp

Để các con đón Tết ở nơi đất khách quê người không tủi thân, người nhà của các cầu thủ trẻ đã gói theo bánh chưng, giò lụa để cảm giác như đang ở nước nhà ngày đầu năm mới.

Thầy trò ông Phan Thanh Hùng sang tới Hàn Quốc vào ngày 29 Tết. Ngày mồng 1 Tết nguyên đán, giây phút mọi người ở Việt Nam đang đoàn tụ, đi chơi Tết thì các cầu thủ vẫn đổ mồ hôi trên sân tập để chuẩn bị gặp đối thủ Pohang Steelers (Hàn Quốc) trong khuôn khổ vòng loại AFC Champions League 2016 tối mồng 2 Tết.

[VIDEO]: Các cầu thủ Hà Nội T&T chúc Tết 2016 người hâm mộ Ở bộ môn điền kinh, nữ VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đang tập huấn tại Trung Quốc để giành vé thi đấu tại Olympic 2016. Hai anh em Quách Thị Lan và Quách Công Lịch tới Mỹ từ hồi trong năm và phải đón một cái Tết xứ người để gấp rút hoàn thành tiến độ.

Ngày mồng 1 Tết, Quách Công Lịch chia sẻ một clip trên facebook, kèm những dòng chữ: "Mồng 1 tết của hai anh em. Không tiệc tùng ăn uống, không đi chơi hay nghỉ tập. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thôi dù mệt thật đó. Hy vọng sẽ có gì đó đền đáp lại. Happy new year everybody". Trong clip, đó là một sân vận động và đường piste nắng chang chang, hai anh em Lịch - Lan những người bạn nước ngoài của hai anh em vẫn hăng say tập luyện.

Quách Công Lịch tại phòng gym tại Mỹ - Ảnh nhân vật cung cấp Quách Công Lịch tại phòng gym tại Mỹ - Ảnh nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Ánh Viên thì đã không xa lạ với Tết ở Mỹ, cô đã có 4 cái Tết nguyên đán trước đó ở đất nước này. Thể thao chuyên nghiệp luôn như vậy, không phân biệt ngày lễ tết và ngày thường, các VĐV chấp nhận đổ mồ hôi, hi sinh những hạnh phúc đời thường để mang về những vinh quang.

Rất may mắn cho các VĐV khi hiện nay là thời đại của công nghệ. Với smart phone và internet tràn ngập, trong giờ nghỉ, các VĐV vẫn có thể trò chuyện, gặp gỡ với người nhà, gửi - nhắn những lời chúc cho năm mới và cảm giác Tết Việt Nam vẫn ở quanh đây.

Thúy Hằng