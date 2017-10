Than Quảng Ninh vẫn dẫn đầu

Hôm qua vòng loại bảng A giải U.21 Báo Thanh Niên 2012 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân Vinh và sân phụ Nghệ An.

Đội Than Quảng Ninh (TQN) vẫn cho thấy họ là hiện tượng khi thắng tiếp trận thứ 3 trước trẻ Hà Nội với tỷ số 2-0 do Kiều Minh Đức (3) và Vũ Minh Tuấn (6) ghi.

Trong khi đó, chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp tục thắng chật vật 2-1 trước Thừa Thiên-Huế. Trần Phi Sơn (10) ghi bàn ở phút 32, sau đó Vũ Quang Nam (18) nâng lên 2-0 ở phút 45+1. Vào hiệp 2, Lê Văn Sự (3) rút ngắn 1-2 cho Huế. Dù vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn, nhưng phải vất vả lắm, SLNA mới bảo vệ được chiến thắng này.

Trận còn lại, Hà Nội T&T thắng Vicem Hải Phòng (HP) 4-2. Các bàn thắng do Nguyễn Đức Trung (11), Đỗ Văn Thuận (14), Ngân Văn Đại (9) và Trịnh Duy Long (10) ghi. 2 bàn gỡ của HP do Thái Hoàng (23) và Đàm Văn Công (9) ghi. Như vậy ở bảng này, TQN vẫn dẫn đầu với 9 điểm, kế tiếp SLNA 7 điểm. 2 đội này sẽ tranh chấp nhau chiếc vé đầu bảng dự VCK khi gặp nhau ở lượt cuối ngày 13.9.

Chiều nay 10.9, vòng loại U.21 tiếp diễn ở bảng B, C và D. Bảng B sẽ là lượt đấu cuối cùng xác định hoặc Đà Nẵng hoặc Bình Định sẽ giành vé đầu tiên dự VCK. Tại bảng C sẽ là các trận Khatoco Khánh Hòa gặp TDC Bình Dương, Sài Gòn Xuân Thành gặp Bà Rịa-Vũng Tàu và Xổ số kiến thiết Lâm Đồng gặp Đồng Nai. Tại bảng D sẽ là trận chung kết sớm giữa Đồng Tâm Long An và Cao su Đồng Tháp. Kienlong Bank Kiên Giang sẽ nỗ lực bám đuổi nếu vượt qua Cần Thơ.

V.Hiệp - T.K