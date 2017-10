Thắng trận thứ 4, Quang Liêm chiếm ngôi đầu

(TNO) Rạng sáng 26.1 (giờ VN), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Festival cờ vua Tradewise Gibratar (Anh), khi có thêm chiến thắng ở ván thứ 4 để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Ở ván đấu thứ 4, Quang Liêm đánh bại kỳ thủ Tây Ban Nha Ivan Salgado Lopez (elo 2.606) sau 42 nước đi. Hai bên tạo ra thế cờ vững chắc trong 30 nước đi đầu. Khi nắm phần chủ động, Quang Liêm khôn khéo gài đổi thủ liên tục đổi quân. Nhờ đó kỳ thủ số 1 Việt Nam chiếm ưu thế lớn, gây sức ép tấn công buộc đối thủ thua cuộc.

4 trận thắng liên tục đưa Quang Liêm qua mặt hàng loạt cao thủ, tạm dẫn đầu bảng tổng sắp. Đối thủ của Quang Liêm ở ván đấu thứ 5 là kỳ thủ Eduardo Iturrizaga (Venezuela, elo 2.650).

Trong khi đó tại ván 5 vòng tuyển chọn World Cup cờ vua khu vực 3.3 diễn ra ở Philippines, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hòa Laylo Darwin (Philippines) trong khi So Wesley (Philippines) thắng Bayarsaikhan (Mông Cổ).

Do đó So Wesley leo lên hạng đầu bảng tổng sắp sau 5 ván đấu với khoảng cách 0,5 điểm hơn Trường Sơn.

Ở giải nữ, Nguyễn Thị Thanh An củng cố ngôi đầu sau chiến thắng trước đồng đội Phạm Lê Thảo Nguyên. Chiến thắng cũng giúp Thanh An tạo khoảng cách 1 điểm so với người xếp nhì Munguntuul Batkhuyag (Mông Cổ).

Hoàng Quỳnh