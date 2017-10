 Thanh An đánh bại hạt giống số 1 tại Giải cờ vua vô địch châu Á

(TNO) Khuya 17.4 (giờ VN), nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An gây bất ngờ ngay ván đấu mở màn Giải cờ vua vô địch châu Á diễn ra ở Sharjah (UAE) khi thắng hạt giống số 1 Tan Zhangyi (Trung Quốc).

Thanh An thắng ngay ván đầu tiên - Ảnh: Bạch Dương

Áp lực lớn với Thanh An (elo 2.237) bởi ở vạch xuất phát cô chỉ là hạt giống số 17 lại phải đối đầu với hạt giống số 1 cũng là ứng viên cho ngôi vô địch là Tan Zhongyi (elo 2.488). Lợi thế duy nhất của Thanh An là được cầm quân trắng (đi trước), dẫu vậy cô vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều trước sức mạnh của kỳ thủ từng xếp hạng 32 TG. Thế nhưng bằng lối đánh chủ động, phòng thủ chắc chắn và phức tạp hóa ván đấu, Thanh An đẩy kỳ thủ Trung Quốc vào thế suy yếu trước khi chấp nhận thua cuộc sau 62 nước đi.

Ngoài Thanh An, 4 kỳ thủ còn lại của tuyển cờ vua VN đều bất bại trong ván đấu mở màn. Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Bảo Trâm giành chiến thắng; Hoàng Thị Như Ý, Phạm Lê Thảo Nguyên hòa với đối thủ.



Trường Sơn (phải) đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây - Ảnh: Bạch Dương

Ở giải nam mở rộng, tuyển VN dự tranh với 3 kỳ thủ gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Đào Thiên Hải và họ đều thắng ở trận mở màn.

Giải cờ vua vô địch châu Á 2014 thu hút 63 kỳ thủ nam và 32 kỳ thủ nữ đến từ 21 quốc gia tranh tài 2 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. 5 kỳ thủ nam dẫn đầu nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ giành quyền dự World Cup trong khi chỉ kỳ thủ vô địch giải nữ mới được góp mặt ở World Cup. Giải tiếp diễn đến ngày 24.4 với 9 ván đấu cho mỗi nội dung.

Hoàng Quỳnh

