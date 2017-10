Thành công rực rỡ của Ánh Viên được đề cử sự kiện thể thao tiêu biểu 2015

Thể thao Việt Nam có 4 sự kiện được đề cử trong tổng số 15 sự kiện đề cử ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2015 và kết quả của 10 sự kiện tiêu biểu nhất sẽ được công bố vào ngày 29.12.2015.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - một trong 5 VĐV bơi xuất sắc nhất châu Á năm 2015 - Ảnh: Thúy Hằng Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - một trong 5 VĐV bơi xuất sắc nhất châu Á năm 2015 - Ảnh: Thúy Hằng

Sáng 24.12 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo bầu chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2015. Trong 4 sự kiện thể thao được 4 bầu chọn, sự kiện nổi bật nhất chính là đoàn thể thao Việt Nam giành thành tích vang dội tại SEA Games 28 tổ chức ở Singapore.



Đoạt tổng cộng 186 huy chương các loại, trong đó có tới 64 HCV đến từ các môn Olympic trong tổng số 73 HCV, chiếm tỷ lệ 87%. Đây là kỳ SEA Games mà thành tích đạt được từ các môn Olympic tăng đột biến, tới 23% so với SEA Games 27, tăng 25% so với SEA Games 26 và tăng 32% so với SEA Games 25.



Thành tích của thể thao Việt Nam ở đại hội lớn nhất khu vực đã tạo được hiệu ứng xã hội, được dư luận đánh giá cao.



Sự kiện thể thao thứ 2 được đề cử là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - một trong 5 VĐV bơi xuất sắc nhất châu Á năm 2015. Với thành tích 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, 8 lần phá kỷ lục SEA Games, Ánh Viên được bầu chọn là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất tại SEA Games 28.



Năm 2015 cũng tiếp tục ghi nhận sự thành công của Ánh Viên trên đấu trường quốc tế. Cô còn giành quyền tham dự Olympic 2016 tại Brazil với 3 chuẩn A, trong đó giành 1 HCB, 2 HCĐ giải bơi Cúp thế giới tại Nga và Pháp; giành 7 HCV, 5 HCB tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á tại Thái Lan; HCV tại Đại hội thể thao quân sự thế giới.



Sự kiện tiếp theo được đề cử là lần đầu tiên cử tạ nam Việt Nam giành 3 vé chính thức dự Olympic Brazil 2016. Các VĐV đã thi đấu thành công tại giải cử tạ vô địch thế giới năm 2014, năm 2015 ở nội dung đồng đội.



Đây là lần đầu tiên cử tạ Việt Nam có số lượng VĐV đoạt vé lớn nhất từ trước tới nay. Những năm trước, các VĐV thường phải giành suất đi Thế vận hội qua việc xét thành tích cá nhân.



Sự kiện thể thao cuối cùng được đề cử là Ngày chạy Olympic thu hút sự tham gia của hơn 4 triệu người dân trên toàn quốc.



Ngoài 4 sự kiện thể thao nói trên, còn có 11 sự kiện văn hóa, du lịch khác và các nhà báo đã tiến hành bầu chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào ngày 29.12.2015.

Lan Phương