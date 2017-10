Thành công với “cây nhà lá vườn”

HLV Nguyễn Văn Hải (Hoàng Long Long An) gọi vui đội bóng mà mình dẫn dắt là “cây nhà lá vườn” bởi trong đội không có ngoại binh và hầu hết cầu thủ đều xuất thân từ lò đào tạo tỉnh nhà. Tuy nhiên, thành tích mà Hoàng Long Long An có được khiến hàng loạt đại gia bóng chuyền VN phải nể phục.

Tại VCK giải bóng chuyền vô địch QG kết thúc hôm qua tại Ninh Bình, Hoàng Long Long An thẳng tiến vào trận chung kết gặp Tràng An Ninh Bình sau khi đánh bại Thể Công ở bán kết. Trước đó, đội bóng đến từ miền Tây này đã đoạt 2 danh hiệu vô địch Cúp Đức Long và vô địch Siêu cúp. Cùng với việc 3 năm liền đều nằm trong 3 hạng đầu QG, Hoàng Long Long An là đội bóng thi đấu ổn định bậc nhất trong làng bóng chuyền nam Việt Nam.

Lý giải về thành công của đội, HLV lão làng Nguyễn Văn Hải cho biết: “Đội cũng muốn thuê ngoại binh lắm nhưng do kinh phí hạn hẹp nên đành gác lại ý định này. Trước sự đầu tư mạnh mẽ từ các đội trong việc thuê mượn ngoại, nội binh, tôi và các học trò xác định phải dốc hết vốn nội lực để chơi.

VCK giải bóng chuyền VĐQG 2010 kết thúc hôm qua tại Ninh Bình và Hải Dương. Vượt qua Vietsovpetro với tỷ số 3-1 (19/25, 25/20, 25/23, 25/10), Thông tin Liên Việt Bank đoạt ngôi vô địch nữ. Ngôi vô địch nam thuộc về Tràng An Ninh Bình sau khi thắng Hoàng Long Long An 3-1 (25/20, 25/21, 21/25, 25/19). Trong khi đó các suất xuống hạng cũng được xác định gồm TP.HCM, VLXD Biên Hòa (nam) và Tân Bình TP.HCM, Cao su Phú Riềng (nữ).

Đội cũng không đặt mục tiêu phải vô địch. May mắn là công tác đào tạo của bóng chuyền Long An những năm qua rất tốt nên chúng tôi có được những cầu thủ có trình độ đồng đều và nhờ nhiều năm tập luyện chung nên thi đấu gắn kết”. Cũng theo HLV Nguyễn Văn Hải, lực lượng của Hoàng Long Long An hiện nay là tập hợp của 3 thế hệ. Thanh Tùng, Văn Tuấn là thế hệ đầu tiên, tiếp nối là Quang Khánh, Minh Quân và hiện nay là các tay đập trẻ Ngọc Thắng, Lê Duy. Đó đều là kết quả của việc đầu tư đào tạo trẻ bài bản mà bóng chuyền Long An đã làm trong 10 năm nay.

Nhờ “xây nhà từ móng” mà bóng chuyền nam Long An không hề lép vế trước các đại gia đổ tiền đầu tư bằng cách thuê ngoại binh và chiêu dụ nội binh như Đức Long Quân khu 5, Tràng An Ninh Bình... Đó cũng là lý do vì sao Đức Long Quân khu 5 dù chi mỗi năm gần 10 tỉ đồng cho việc thuê mướn nội cũng như ngoại binh nhưng vẫn vất vả tìm đường trụ hạng. Trong khi đó, chi phí mà đội bóng Hoàng Long Long An bỏ ra trong năm qua chỉ vỏn vẹn gần 2,5 tỉ đồng. Ngay như bóng chuyền TP.HCM vốn từng được xem là chiếc nôi của bóng chuyền VN nhưng đã thua “tan tác” trong những mùa giải gần đây. Những nhà chuyên môn lý giải sự xuống cấp của bóng chuyền TP.HCM chủ yếu vì không chú trọng công tác đào tạo trẻ.

H.Q