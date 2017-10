Thanh Hằng có vàng đầu năm

Thanh Hằng đã tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở cự ly trung bình - Ảnh: Bạch Dương

Ở chung kết 800m, Thanh Hằng tranh ngôi vô địch cùng 5 VĐV đến từ Kyrghyzestan, Iraq, Iran. ĐKVĐ SEA Games 25 Trương Thanh Hằng đã cán đích đầu tiên với thành tích 2’12”75, vượt qua Tatiana (Kyrghyzestan, 2’14”60) và Porseyfi (Iran, 2’15”87) để đoạt HCV. Đây cũng làm tấm HCV giải vô địch trong nhà châu Á đầu tiên của Thanh Hằng.

Thành tích đoạt HCV với thông số 2’12”75 của Thanh Hằng khá khiêm tốn so với thông số thành tích mà cô đoạt được tại SEA Games 25 (2’02”74). Do một số VĐV mạnh của châu lục không dự giải lần này nên Thanh Hằng không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Dù vậy đây là nỗ lực không nhỏ của Thanh Hằng nhất là khi cô chưa có sự chuẩn bị tốt nhất do vừa “xả hơi” sau SEA Games 25 cũng Tết nguyên đán.

Trong khi đó Vũ Văn Huyện thi đấu không thành công ở nội dung 7 môn phối hợp khi chỉ về áp chót ở các nội dung. Hôm nay Trương Thanh Hằng sẽ thi đấu chung kết 1.500m nữ và nhiều hy vọng đạt thành tích cao.

Hoàng Quỳnh