Thanh Nhân thắng chặng, Hồ Vũ đoạt áo vàng

Ở chặng đua này, tuy lộ trình được xem là ngắn so với các tay đua nam nhưng nhiều dốc và gió ngược đã bào mòn nhiều sức lực của các tay đua. Sau những màn tấn công liên tiếp, 1 tốp đông khoảng 10 tay đua đã tách tốp thành công và có lúc tạo ra khoảng cách lên đến gần 5 phút so với tốp đông phía sau có những tay đua ứng viên cho áo vàng như Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)…

Cách đích khoảng 30 km, tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) một mình tách khỏi tốp đầu. Nhưng khi cách đích khoảng 5 km, anh đã bị tốp phía sau bắt kịp. Tại đích đến ở thị xã Gia Nghĩa, tay đua kỳ cựu Trương Nguyễn Thanh Nhân xuất sắc cán đích đầu tiên, giành danh hiệu thắng chặng sau 3 giờ 16 phút 04 giây tranh tài (tốc độ trung bình 39,927 km/giờ).

Có mặt trong tốp đầu, tay đua 18 tuổi Nguyễn Dương Hồ Vũ (Trẻ TP.HCM) vươn lên đoạt áo vàng của Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) đồng thời giữ chiếc áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Áo xanh sau 3 chặng đang được Trương Nguyễn Thanh Nhân nắm giữ.

Cũng ở chặng đua này, tay đua Trần Thanh Điền (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), một ứng viên cho danh hiệu áo vàng đã không may bị tai nạn khi cách đích hơn 3 km. Thanh Điền bị té ngã rách quần, trầy xước ngoài da và rớt lại tốp sau, mất cơ hội tranh chấp. Ngày mai (12.4) diễn ra chặng đua thứ 4 vòng quanh Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) với lộ trình 50 km. Chặng đua này được trực tiếp trên kênh HTV 9 và HTV thể thao vào lúc 8 giờ.

Minh Tân