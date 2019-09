Thể thao Nga bị nghi thao túng dữ liệu doping

Theo nguồn tin của trang Inside The Games, một bản báo cáo về việc thông tin từ Phòng xét nghiệm Moscow có thể đã bị Nga can thiệp sẽ được trình lên Ủy ban điều hành WADA khi cơ quan này nhóm họp tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày mai 23.9. Vì vậy, WADA có thể sẽ lại đình chỉ hoạt động của RUSADA nếu như những cáo buộc này được chứng minh là đúng. Đài truyền hình Đức ARD là nơi đầu tiên đưa ra những thông tin này.

Bà Pakhnotskaya cũng cho rằng vấn đề tuân thủ của RUSADA cũng sẽ không được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của Ủy ban điều hành WADA tại Tokyo, nhưng người ta tin rằng chủ đề này sẽ chi phối chương trình nghị sự. Trong đó, một tuyên bố về việc WADA không tuân thủ có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho Nga, thậm chí gây khó cho việc quốc gia này tham dự kỳ Olympic sẽ diễn ra tại Tokyo trong năm tới.

Sau quyết định khôi phục tư cách của RUSADA, CRC của WADA từng cảnh báo họ sẽ đề xuất những các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất có thể nếu tìm thấy những bằng chứng của sự giả mạo. Quyền tiếp cận những dữ liệu lưu trữ tại Phòng xét nghiệm Moscow là một trong những điều kiện then chốt để dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động kéo dài gần 3 năm đối với RUSADA (cơ quan này bị trừng phạt từ tháng 11.2015).

Đến thời hạn chót ngày 31.12 năm ngoái, Nga vẫn chưa cấp quyền truy cập các mẫu thử và thông tin lưu trữ tại Phòng xét nghiệm Moscow tai tiếng, nhưng 10 ngày sau thì WADA đã bắt đầu trích xuất được dữ liệu. Nga đã tránh không phải nhận thêm trừng phạt nào mặc dù đã không thể thực hiện điều kiện đúng thời hạn mà WADA đề ra, một quyết định bị rất nhiều cơ quan phòng chống doping của các quốc gia phương Tây và VĐV chỉ trích gay gắt.

Đến tháng 6, WADA thông báo có 298 VĐV được xác định có mẫu thử đáng ngờ nhất và những gói bằng chứng về 43 giải đấu đã được gửi đến những liên đoàn quốc tế (IF) có liên quan. Các IF đang tiếp cận bằng chứng để vận dụng luật chống doping xử những người có liên quan, hoặc minh oan cho những người bị kết tội nhầm. WADA đã hứa hỗ trợ các IF xử phạt hoặc miễn tội cho các VĐV, nhưng cũng cảnh báo rằng họ sẽ không do dự mà đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nếu như các IF không hành động.