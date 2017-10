Thể thao Nhật Bản - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng

Quan hệ thể thao Nhật Bản - Trung Quốc tiếp tục xấu đi sau khi Trung Quốc quyết định không cho các cua rơ của Nhật Bản tham dự giải đua xe đạp Tour of Beijing 2012 diễn ra từ ngày 9-13.10 do căng thẳng tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày càng leo thang.

Theo Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI), tất cả các cua rơ, nhân viên, nhà báo và phóng viên ảnh của Nhật Bản đều bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức sau khi giải Tour of China kết thúc hôm 17.9 để đảm bảo an toàn trước làn sóng biểu tình chống Nhật Bản ngày càng tăng cao.

Trong số các cua rơ Nhật Bản sẽ không được dự giải sắp tới, đáng chú ý nhất là tay đua Taiji Nishitani (đội Aisan Racing Team), người đang xếp hạng 4 châu Á và là ứng viên vô địch của Tour of Beijing 2012 khi giành chiến thắng ở chặng 4 Tour of China. Trước đó, Trung Quốc cũng quyết định rút 40 tay vợt khỏi giải cầu lông Japan Open 2012 vì lý do tương tự.

N.Khoa

