Thể thao quốc tế

Giải Serie A (Ý): AC Milan theo sát đội đầu bảng Juventus sau chiến thắng 4-0 trước Chievo rạng sáng qua. Ở các trận đấu khác, Inter Milan thắng Siena 1-0 để vươn lên vị trí thứ 15.

Giải La Liga (Tây Ban Nha): Levante đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 4-0 trước Sporting Gijon để giữ vững vị trí thứ 4. Các trận khác: Real Betis thua Real Sociedad 2-3; Espanyol thua Osasuna 1-2; Mallorca thắng Racing Santander 2-1; Athletic Bilbao thua Granada 0-1; và Zaragoza thua Sevilla 0-1.

Giải Bundesliga (Đức): Đội bóng ở nhóm cuối bảng Mainz 05 bất ngờ hạ gục Bayern Munich 3-2. Ở trận còn lại, Werder Bremen thắng Stuttgart 2-0 để áp sát vị trí thứ 3 của Bayern với cách biệt còn 2 điểm. Còn tại giải Ligue 1 (Pháp), O.Marseille có chiến thắng ấn tượng trước “gã nhà giàu mới” Paris SG 3-0.

G.Lao

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 cầu thủ thiệt mạng và 18 cầu thủ khác của đội Etolie Filante (Togo) bị thương trên đường từ Filante đến Sokode thi đấu đã được cơ quan chức năng nước này xác định là do nổ lốp khiến đầu xe bị chúi về phía trước và lao xuống vực, sau đó bốc cháy dữ dội. Trước đó, năm 2010 đội Togo đã rút khỏi giải CAN 2010 do bị một nhóm phiến quân nã súng khi sang Angola thi đấu vòng chung kết. (Tuấn Lê)

Một cầu thủ mới 13 tuổi của Nhật Bản là Take Kubo đã đuợc Barcelona chính thức đưa vào đội U.13 và sẽ đào tạo để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu cho đội 1 Barcelona. Kubo được coi là thần đồng của bóng đá Nhật có nhiều phẩm chất hệt như Messi. (Tuấn Lê)