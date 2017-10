Thể thao quốc tế 1.12.2013

* Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi tuyên bố Thái Lan sẽ giành cả 4 HCV ở môn bóng đá và futsal nam, nữ ở SEA Games 27 tại Myanmar. Ông Makudi khẳng định ông không lo lắng cho tuyển futsal nam, nữ, nhưng đội tuyển bóng đá U.23 và tuyển nữ sẽ gặp nhiều thách thức, chủ yếu từ Myanmar và VN. (Bangkok Post)

* Tuyển U.23 Singapore tiếp tục gặp khủng hoảng lực lượng khi hậu vệ Al-Rahman Qaasimy, tiền vệ Fazli Ayob và tiền đạo Syafiq Zainal đồng loạt nhập viện cấp cứu do bị sốt xuất huyết và nhiều khả năng sẽ không có tên trong danh sách 20 cầu thủ đến Myanmar. Trước đó, sức mạnh hàng công của U.23 bị suy giảm khi chân sút số 1 Khairul Nizam rút lui do chấn thương. (The New Paper)

* Marseille xua tan nỗi thất vọng ở Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước cựu vô địch Montpellier ở trận đấu sớm vòng 15 Ligue 1 để tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng PSG xuống còn 7 điểm (27 so với 34). (Reuters)

* Malaga cầm chân chủ nhà Villarreal 1-1 ở vòng 15 La Liga nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nguy cơ rớt xuống khu vực cầm đèn đỏ do chỉ hơn nhóm cuối bảng 2 điểm. (Reuters)

T.N

