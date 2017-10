Thể thao quốc tế 12.8.2013

Bundesliga: Pha lập công của Junuzovic ở phút 82 đã giúp Werder Bremen đánh bại chủ nhà Braunschweig 1-0 ở vòng 1 để tạm xua tan nỗi thất vọng ở mùa giải trước. (Reuters)

Arsenal hạ Man.City 3-1 tại Phần Lan do công Theo Walcott, Ramsey và Giroud ghi. Real thắng Inter 3-0 do Kaka, Ronaldo và Alvares (đá phản). Chelsea thắng AS Roma 2-1. (Reuters)

Barca thất hứa với CĐV Malaysia khi quyết không đưa siêu sao Messi vào thi đấu một phút nào trong trận giao hữu thắng tuyển các ngôi sao nước này 3-1 tối 10.8.

Được biết, Messi là một phần điều kiện ràng buộc phải góp mặt trong hợp đồng trị giá 6 triệu euro của chuyến du đấu Đông Nam Á tại Thái Lan và Malaysia của Barca. Nhưng Messi chỉ đấu ở Bangkok nên phía Malaysia phản ứng gay gắt. (Reuters)

