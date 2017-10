Thể thao quốc tế 13.9.2013

Tuyển Mexico thay tiếp HLV sau trận thua Mỹ 0-2. HLV tạm quyền Luis Tena vừa thay ông De la Torre, sẽ nhường chỗ cho HLV Victor Manuel Vucetich. Trận tới Mexico gặp Panama và bắt buộc phải thắng mới có hy vọng dự VCK World Cup. (Goal.com)

HLV Giovanni Trapattoni đã rời cương vị dẫn dắt tuyển CH Ireland sau khi đội này thất bại 0-1 trước Áo hôm 11.9 khiến đội bóng không còn cơ hội giành vé tham dự World Cup 2014. (Reuters)

Ligue 1 và Bundesliga trở lại: Tỷ lệ cược các trận đấu sớm (đều lúc 1 giờ 30, rạng sáng 14.9). Bordeaux - PSG: PSG chấp nửa, thắng 9. Giải Bundesliga (Đức), Hertha Berlin - Stuttgart: Hertha chấp đồng nửa, thắng 8. (Nguồn: vwin.com, trực tiếp trên K+, HTV thể thao, SCTV15)

CHDCND Triều Tiên đã quyết định tước chức vô địch và cấm thi đấu 6 tháng đối với CLB Sonbong do bị buộc tội gian lận cầu thủ trong trận chung kết giải đấu hàng đầu quốc gia Torch Cup với đội bóng “25 tháng 4”. (Hãng thông tấn KCNA)

Tòa án liên bang Sacramento (California, Mỹ) đã bác khiếu kiện của một nhóm độc giả về việc bị nhà xuất bản lừa trong 2 cuốn tự truyện tựa đề It’s Not About The Bike và Every Second Counts của cựu cua rơ Lance Armstrong, khi sau đó cua rơ này thừa nhận sử dụng doping. (AFP)

Bóng đá Afghanistan lần đầu tiên đoạt một danh hiệu quốc tế khi đánh bại Ấn Độ với tỷ số 2-0 để đoạt cúp vô địch giải các quốc gia Nam Á 2013 diễn ra tại Nepal. (AFP)

Bóng đá Anh giảm giá vé khoảng 2,4%. Ở giải Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn là CLB có giá vé bán cao nhất với vé cho người lớn (mua lẻ) đến 126 bảng, thấp nhất 26 bảng. Vé bán nguyên mùa, Arsenal vẫn đắt nhất khoảng 1.955 bảng, còn Man.City rẻ nhất chỉ 299 bảng. (BBC Sport)

G.Lao - T.Ng

>> Thể thao quốc tế

>> Thể thao quốc tế 10.9.2013