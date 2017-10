Thể thao quốc tế

Cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia) đã thua Elena Vesnina (Nga) 1-2 tại Giải quần vợt New Haven Open diễn ra ở thành phố New Heaven, Connecticut (Mỹ). Trận này đã gián đoạn 2 giờ do động đất. Sau đó, tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki cũng có trận thắng đậm đối thủ Polona Hercog người Slovenia với tỷ số 2-0 để vào tứ kết. (AFP)

T.Ng