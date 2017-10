Thể thao quốc tế

Sharapova rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng do chấn thương vai phải. Búp bê Nga thừa nhận cô đã bị loại sớm ngay tại vòng 2 Wimbledon và thua tay vợt trẻ Sloane Stephens (Mỹ) ở vòng thứ hai giải Cincinnati là do chấn thương này. Do vậy, Agnieszka Radwanska của Ba Lan được đôn lên làm hạt giống số 3 sau Serena và Azarenka. Ngoài ra, Mardy Fish của nước chủ nhà cũng xin rút. (Reuters)

Sharapova rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng do chấn thương vai phải. Búp bê Nga thừa nhận cô đã bị loại sớm ngay tại vòng 2 Wimbledon và thua tay vợt trẻ Sloane Stephens (Mỹ) ở vòng thứ hai giải Cincinnati là do chấn thương này. Do vậy, Agnieszka Radwanska của Ba Lan được đôn lên làm hạt giống số 3 sau Serena và Azarenka. Ngoài ra, Mardy Fish của nước chủ nhà cũng xin rút. (Reuters) Barca đã cầm chân chủ nhà Atletico Madrid 1-1 ở trận lượt đi tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Cựu chân sút của Barca là David Villa đã mở tỷ số cho Atletico và Neymar gỡ hòa. (Reuters) M.Tân - T.NG