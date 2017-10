Thể thao quốc tế

Bundesliga: Bayern Munich khởi đầu suôn sẻ khi đè bẹp vị khách M’Gladbach 3-1 ở trận đấu khai mạc mùa giải 2013 - 2014. Các bàn thắng do Robben, Mario Mandzukic và David Alaba ghi. (Reuters)

Ligue 1: PSG chỉ giành được trận hòa 1-1 ở vòng đấu đầu tiên trước Montpellier dù chơi hơn người ở nửa cuối hiệp 2 (El Kaoutari của Montpellier bị thẻ đỏ ở phút 72). (Reuters)

Ngày tôn vinh trung vệ Rio Ferdinand của M.U đã không vui khi đội chủ sân Old Trafford thất bại 1-3 trước Sevilla (Tây Ban Nha). Một trong các bàn thua là do lỗi của Ferdinand. Bàn thắng duy nhất của M.U do Valencia ghi. (Reuters)

Hậu vệ trái Aly Cissokho của Valencia vừa đạt được thỏa thuận chuyển đến chơi cho Liverpool. Nếu hoàn tất, Cissokho sẽ là tân binh thứ 5 của đội chủ sân Anfield sau Simon Mignolet, Kolo Toure, Iago Aspas và Luis Alberto. (Reuters)

Người đại diện của tiền đạo nổi tiếng Samuel Eto'o vừa tiết lộ tuyển thủ Cameroon đang xúc tiến việc gia nhập Napoli. Eto'o hiện nay là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới với 20 triệu euro/năm. (AFP)

