Thể thao quốc tế 24.1.2014

PSG bất ngờ thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Montpellier và bị loại ở vòng 32 đội Cúp QG Pháp. AS Monaco dễ dàng hạ CLB Monts or Azergnes 3-0 nhưng phải trả rất đắt do chân sút Ramadel Falcao dính chấn thương nặng. Lyon tiếp tục ổn định trở lại với chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Yzeure. (Reuters) Tân HLV Clarence Seedorf sớm nhận trái đắng đầu tiên khi AC Milan bị loại ở tứ kết Cúp QG Ý do thúc thủ 1-2 trên sân nhà trước Udinese dù vượt lên dẫn trước ở phút thứ 6 nhờ pha lập công của Mario Balotelli. (Reuters) Siêu sao Lionel Messi đã đánh dấu trận đấu thứ 400 chơi cho Barca khi kiến tạo cho Cristian Tello lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Levante ở lượt đi tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trong khi Sociedad đánh bại Racing Santander 3-1 để đặt một chân ở bán kết. (Reuters) T.NG >> Thể thao quốc tế 19.1.2014

>> Thể thao quốc tế 18.1.2014