Thể thao quốc tế

Mô tả * Serie A: AS Roma thắp lại hy vọng tranh suất dự Champions League mùa tới khi thắng Lecce 2-1 trong trận đấu sớm vòng 28 nhờ bàn thắng vào phút chót của David Pizarro từ chấm 11m. Hiện AS Roma đã leo lên vị trí thứ 6 với 46 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 2 của AS Roma dưới thời tân HLV Montella, giúp họ lên tinh thần trước cuộc gặp Shakhtar Donetsk ở lượt về (lượt đi thua 2-3 trên sân nhà) vào giữa tuần sau. (Reuters) * Bundesliga: Borussia Dortmund chạm một tay vào chức vô địch sau khi thắng FC Cologne 1-0 ở trận đấu sớm vòng 25. Hiện Dortmund đã bỏ xa đội nhì bảng Bayer Leverkusen đến 15 điểm. (soccernet) * Quần vợt: Nadal giúp tuyển Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi tại Davis Cup khi đánh bại tay vợt xếp hạng 144 thế giới - Ruben Bemelmans - với tỷ số 6-2, 6-4, 6-2 để đưa TBN vượt lên dẫn trước tuyển Bỉ 2-0. Trước đó, Fernando Verdasco cũng đánh bại Xavier Malisse 6-4, 6-3, 6-1. (BBC Sports) * FIFA giữ nguyên cách phân bổ suất tham dự VCK World Cup 2014 tại Brazil. Theo đó, châu Âu vẫn 13 suất, châu Á 4 suất chính và 1 suất đấu play-off. Châu Phi là 5 suất, khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean có 3 suất chính và 1 suất play-off. Nam Mỹ 4 suất chính và 1 suất play-off, chưa kể tuyển Brazil được vào thẳng VCK với tư cách chủ nhà. Tại khu vực châu Đại Dương vẫn chỉ có 1 suất đấu play-off. (FIFA.com) G.Lao