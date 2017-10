Thể thao quốc tế

Tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy tiếp tục thống trị các giải thưởng năm nay khi vừa được trao giải PGA of America Player of the Year (tay golf xuất sắc nhất các giải golf chuyên nghiệp của Mỹ) và Vardon Trophy (tay golf có điểm trung bình cao nhất PGA Tour), trở thành người thứ 2 dẫn đầu số tiền thưởng kiếm được ở châu Âu và Mỹ năm 2012, chỉ thua tay golf người Anh Luke Donald.

Tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy tiếp tục thống trị các giải thưởng năm nay khi vừa được trao giải PGA of America Player of the Year (tay golf xuất sắc nhất các giải golf chuyên nghiệp của Mỹ) và Vardon Trophy (tay golf có điểm trung bình cao nhất PGA Tour), trở thành người thứ 2 dẫn đầu số tiền thưởng kiếm được ở châu Âu và Mỹ năm 2012, chỉ thua tay golf người Anh Luke Donald. Với kết quả này, McIlroy tràn trề hy vọng đoạt giải tay golf xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Các tay golf chuyên nghiệp thế giới (PGA Tour 2012). (Reuters) M.U đang xúc tiến việc chiêu mộ ngôi sao của Everton là Marouane Fellaini với giá 30 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Trước đó, tiền vệ người Bỉ bày tỏ mong muốn chia tay Everton để gia nhập các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh. (Reuters) T.Ng