Thể thao quốc tế

Trong phiên xử đầu tiên hôm qua về vụ bạo loạn kinh hoàng ở sân vận động Port Said (Ai Cập), tòa đã tuyên vô tội đối với CĐV của CLB chủ nhà Al-Masry trong vụ “đàn áp” khiến 75 CĐV Al-Ahly tử vong trong một trận đấu ở giải VĐQG nước này. Theo đó, chỉ có một số bị can sẽ bị buộc tội giết người, còn 9 sĩ quan cảnh sát cao cấp (trong đó có 6 tướng) sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm do bị buộc tội hỗ trợ những CĐV quá khích trong cuộc bạo loạn. (Reuters)

2 trận bán kết lượt đi Europa League diễn ra rạng sáng mai chỉ là cuộc nội chiến bán đảo Iberia. Tỷ lệ cược: 2 giờ 5 ngày 20.4: Atlectico Madrid - Valencia: Madrid chấp đồng nửa thắng 8; Sporting Lisbon - Athletic Bilbao: đồng banh. (Nguồn: Asianbookie)

Reading trở lại giải Ngoại hạng Anh sau khi thắng Nottingham Forest 1-0 rạng sáng qua để bỏ xa đối thủ cạnh trạnh West Ham đến 8 điểm khi chỉ còn 2 vòng. West Ham (80 điểm) sẽ tranh suất lên hạng trực tiếp còn lại với Southampton (85 điểm). (Soccernet)

T.NG - G.L