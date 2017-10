Thể thao quốc tế

CAN 2012: Ghana không còn động lực thi đấu sau thất bại thiếu may mắn trước Zambia ở bán kết khi tiếp tục thua Mali 0-2 ở trận tranh hạng 3 diễn ra rạng sáng qua. Hai bàn thắng ở trận này đều do công của Cheick Diabate ghi. (AFP)

CAN 2012: Ghana không còn động lực thi đấu sau thất bại thiếu may mắn trước Zambia ở bán kết khi tiếp tục thua Mali 0-2 ở trận tranh hạng 3 diễn ra rạng sáng qua. Hai bàn thắng ở trận này đều do công của Cheick Diabate ghi. (AFP) Bundesliga: Monchengladbach tiếp tục làm nên bất ngờ khi đè bẹp đội khách Schalke với tỷ số 3-0 ở trận đấu muộn vòng 21, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 và chỉ kém đội đầu bảng Dortmund 3 điểm (43 so với 46). (Reuters) Roger Federer tiếp tục nhận thất bại ở trận đánh đôi khi cùng Stanislas Wawrinka gác vợt trước cặp Mardy Fish và Mike Bryan với tỷ số 1-3 (6/4, 3/6, 3/6, 3/6) ở loạt đấu thứ 3 thuộc vòng 1 Davis Cup 2012. Với kết quả này, Mỹ loại Thụy Sĩ với tỷ số 3-0 trong 5 loạt đấu để vào tứ kết cùng ĐKVĐ Tây Ban Nha, Argentina và CH Czech. (Reuters) T.NG