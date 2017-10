Thể thao quốc tế

Portsmouth phải loại 7 cầu thủ trước trận bán kết FA Cup với Tottenham. Nguyên nhân không phải do những cầu thủ thuộc đội hình 1 bị chấn thương hay thẻ phạt, mà do điều khoản ràng buộc về tiền thưởng trong hợp đồng đã ký nếu giúp Portsmouth giành chức vô địch. Hiện Portsmouth đang nợ đầm đìa (tới 84 triệu bảng), mà nguyên nhân chính cũng xuất phát từ việc đã từng vô địch FA Cup năm 2008, vì phải chia thưởng hàng triệu bảng cho nhiều cầu thủ theo hợp đồng quy định dẫn tới không thể cân bằng tài chính. Do vậy, để tránh con đường cũ và dù chưa chắc vô địch, nhưng Portsmouth vẫn phải loại những cầu thủ có điều khoản tiền thưởng cao cho chắc ăn. (Daily Mirror)

Cựu danh thủ Hungary Zoltan Varga chết trên sân cỏ ở tuổi 65. Ông Varga từng được CLB Ajax Amsterdam mua về để thay thế huyền thoại Johan Cruyff hồi năm 1973, vừa qua đời vì bị đột quỵ khi đang tham gia thi đấu một trận đấu lão tướng ở

Budapest. (Reuters)

G.Lao