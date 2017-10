Thể thao trong nước 10.3.2011

* Huy chương bạc giải trẻ châu Á 2011 Nguyễn Thị Thật (18 tuổi, Bảo vệ thực vật An Giang) đã cán đích đầu tiên ở chặng 2 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase từ Bình Dương đi Đồng Nai (92 km) với thành tích 2 giờ 36’26”, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp sau 2 chặng đồng thời nắm trong tay chiếc áo xanh với 11 điểm, hơn 2 điểm so với Võ Thị Phương Phi. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 3 từ Đồng Nai đi Long An dài 115 km. (H.Quỳnh)

Ảnh: Khả Hòa * Cựu thủ quân tuyển bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Hữu Hà (ảnh, trái) đã chính thức trở thành người của CLB Đức Long Gia Lai từ ngày 9.3 sau khi phía Ninh Bình đồng ý chuyển nhượng VĐV này với tổng số tiền là 1 tỉ 350 triệu đồng. Hữu Hà sẽ thi đấu cho ĐLGL 5 năm và hiện có mặt tại Vĩnh Long để tham dự giải bóng chuyền hạng A sắp khởi tranh. (Minh Vỹ)

Ảnh: Anh Tiến * SHB Đà Nẵng đã giành cú đúp giải thưởng tháng 2 V-League 2011 khi vượt trên Khatoco Khánh Hòa ở giải đội bóng xuất sắc; cầu thủ Gaston Merlo (ảnh) vượt qua Samson Kyode của Cao su Đồng Tháp ở giải cầu thủ xuất sắc. Giải thưởng HLV xuất sắc tháng do HLV 14 đội V-League chọn thuộc về HLV Hoàng Anh Tuấn của Khatoco Khánh Hòa. (N.Đoàn)

Ảnh: Ngô Nguyễn * Tuyển bóng đá nữ VN đã thắng trường Cao đẳng Shing Wu (Đài Loan) 2-0 trong trận tập huấn đầu tiên tại Đài Loan chuẩn bị cho vòng loại Olympic khu vực châu Á. Cả 2 bàn thắng trong trận này do đội trưởng Trần Thị Kim Hồng ghi. (X.Hà) * Giải vô địch vovinam học sinh TP.HCM 2011 sẽ khai mạc tối nay, 10.3, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Giải sẽ diễn ra tất cả 490 trận đấu đối kháng ở 62 hạng cân nam, nữ và 84 tiết mục nội dung quyền nam, nữ. (H.Bách) * Hôm qua, 9.3, HLV đội tuyển karatedo TP.HCM Vũ Văn Huế được triệu tập vào ban huấn luyện đội tuyển karatedo trẻ quốc gia. HLV trưởng dự tuyển karatedo quốc gia Lê Công cho biết thêm, HLV Huế được triệu tập đợt này nhằm thay thế một vài nhân sự đã nghỉ trong BHL. (H.Bách)