Thể thao trong nước 10.5.2013

Chiều nay, vòng 9 V-League tiếp tục diễn ra 2 trận giữa Vissai Ninh Bình - XM Xuân Thành Sài Gòn (VTV6 trực tiếp 16 giờ, dự đoán 1-1) và Đồng Tâm Long An - Vicem Hải Phòng (16 giờ 30, dự đoán 2-2). Ở giải hạng nhất là trận vòng 8 giữa Than Quảng Ninh và Hùng Vương An Giang (dự đoán 1-1). (Q.H - T.K) Chiều qua, Larue Cup 2013 đã khai diễn ở Tiền Giang với gần 40 đội tham dự. Qua hơn 2 tuần tranh tài tại các tỉnh miền Trung, giải đấu truyền thống này đã trở lại phía nam để chọn ra các đại diện ưu tú đi Đà Nẵng dự VCK. (Q.Ngọc) CLB bóng rổ Việt Nam Saigon Heat thất thủ trước Indonesia Warriors 68-82 trong trận đấu diễn ra tối ngày 8.5 tại Indonesia. Trận thua thứ 14 liên tiếp tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) khiến Saigon Heat lún sâu ở đáy bảng xếp hạng. (H.Quỳnh) >> Thể thao trong nước 7.5.2013

