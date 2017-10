Thể thao trong nước 11.10

Đội Nhà in Báo Thanh Niên đã đoạt chức vô địch giải bóng đá tứ hùng nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành in (10.10) sau khi vượt qua đội nhà in Lê Quang Lộc trong trận chung kết vào ngày 9.10 tại sân bóng đá Phương Đô, Q.Gò Vấp (TP HCM). 2 đội Nhà in Tuổi Trẻ và Công ty in Gia Định đồng hạng ba. (Quốc Thanh)

Tuyển nữ U.19 VN thua CHDCND Triều Tiên 0-5 tại lượt trận thứ 3 giải U.19 nữ châu Á 2011. (M.Ngọc)

Thủ môn Bùi Tấn Trường chính thức chia tay Cao su Đồng Tháp để đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành với giá 9 tỉ đồng. Hôm qua, tiền đạo Lê Công Vinh ký hợp đồng với CLB Hà Nội của bầu Kiên trong 3 năm với mức chuyển nhượng không được tiết lộ, theo một số nguồn tin vào khoảng 10 tỉ đồng. (T.K - L.P)