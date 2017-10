Thể thao trong nước 11.4.2011

* Giải bóng đá Phù Đổng do Nhà thiếu nhi TP.HCM tổ chức với 5 đội học sinh tiểu học thi đấu vòng tròn một lượt sẽ diễn ra từ 14 đến 23.4 tại sân Nhà thiếu nhi TP.HCM (đường Lê Quý Đôn), gồm các đội Nhà thiếu nhi, trường Bàu Sen (Q.5), Hòa Bình (Q.1), Võ Trường Toản (Q.10), Trưng Trắc (Q.11). (V.Lộc)

* Chiều qua, trên sân Hà Nam, trong trận đấu thứ 2 của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, Than khoáng sản VN đã thắng Gang thép Thái Nguyên với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Nguyễn Thị Hạnh sau pha đánh đầu ở phút 11. Hôm nay, Hà Nội Tràng An 1 sẽ gặp Hà Nội Tràng An 2.

* Hôm qua, Hội đồng Trọng tài (TT) quốc gia đã thông báo tới TT Ngô Quốc Hưng về việc TT này sẽ được làm việc trở lại ở trận đấu vòng 11 vào ngày 17.4 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Navibank Sài Gòn. TT Hưng bị treo còi 3 trận vì đã thổi phạt đền sai ở trận SLNA gặp Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 7. L.P