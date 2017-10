Thể thao trong nước 12.2.2014

Kết quả giải bóng đá U.19 vô địch quốc gia 2014: Bảng A: Viettel thắng đậm Hải Phòng 4-0, Ninh Bình thắng Nam Định 4-2, Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T 1-1. Bảng B: Thanh Hóa thắng Huế 2-1, SLNA hòa Đà Nẵng 2-2. Bảng C: Sanna Khánh Hòa - Bình Định 2-0, HAGL- TP.HCM 4-2. Bảng D: Cần Thơ - Đồng Tháp 3-3, Bình Dương - An Giang 2-1.

Kết quả giải bóng đá U.19 vô địch quốc gia 2014: Bảng A: Viettel thắng đậm Hải Phòng 4-0, Ninh Bình thắng Nam Định 4-2, Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T 1-1. Bảng B: Thanh Hóa thắng Huế 2-1, SLNA hòa Đà Nẵng 2-2. Bảng C: Sanna Khánh Hòa - Bình Định 2-0, HAGL- TP.HCM 4-2. Bảng D: Cần Thơ - Đồng Tháp 3-3, Bình Dương - An Giang 2-1. (H.Đức - T.K) 2 quả pháo đã bắn từ ngoài vào sân Thanh Hóa ở cuối trận gặp Becamex Bình Dương ở vòng 4 V-League khiến nhiều khán giả có mặt trên sân giật mình. Giám sát trận đấu cho biết đã báo cáo với BTC yêu cầu sân này siết chặt an ninh tốt hơn. (T.K) Trọng tài Nguyễn Quốc Hùng cho biết anh đã bị một nhóm cổ động viên Sông Lam Nghệ An (SLNA) có mặt trên sân Pleiku có những lời lẽ thiếu văn hóa nhắm vào cá nhân anh sau khi SLNA đại bại 1-3 trước HAGL. (Đ.K) >> Thể thao trong nước 25.1.2014

>> Thể thao trong nước

>> Thể thao trong nước 21.1.2014 Thanh Niên