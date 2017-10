Thể thao trong nước 12.3

Sau trận hòa SQC Bình Định 2-2 ở vòng 9 giải hạng nhất chiều qua, CLB TP.HCM được bà Huỳnh Trang Nhi, Giám đốc Công ty sự kiện Ấn tượng thưởng 50 triệu đồng vì đã lâu rồi dù thắng hay hòa đội không có thưởng. 2 trận còn lại: Hà Nội thắng Cần Thơ 2-1 và Trẻ SHB Đà Nẵng thua trẻ Hà Nội 1-2. (T.K)

Giải bóng đá sinh viên miền Trung lần 6 năm 2012 khu vực TP.Đà Nẵng khởi tranh từ 15 đến 25.3 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 và Trung tâm VHTT Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Có 10 đội bóng sinh viên tham gia, chọn hai đội nhất, nhì để góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá sinh viên miền Trung tại Nghệ An vào cuối tháng 4. (Nguyễn Tú)

Các danh hiệu tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase đổi chủ sau chặng đua từ Lagi về Biên Hòa hôm qua khi tay đua Nguyễn Thị Thi (BVTV An Giang - ảnh) đoạt áo vàng từ tay Đoàn Thị Thu (Đồng Tháp). Áo xanh cũng chuyền từ Nguyễn Thị Thật (BVTV An Giang) sang Nguyễn Thị Thanh (Đồng Tháp). Ê kíp Đồng Tháp soán ngôi đầu đồng đội của BVTV An Giang. Hôm nay diễn ra chặng đua Biên Hòa đi Tây Ninh với lộ trình 120 km. (Quỳnh Anh)

Đội bóng chuyền nữ Cung văn hóa Lao động đã thắng Khoa TDTT Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong trận chung kết, đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nữ truyền thống 8.3 lần thứ 21- 2012 do Cung văn hóa Lao động tổ chức kết thúc vào hôm qua 11.3. (Hoàng Sơn)