Thể thao trong nước 12.4.2013

Tuyển VN tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4. Dù rớt 3 bậc xuống hạng 132 thế giới và 19 châu Á, nhưng VN vẫn xếp trên Thái Lan (rớt 5 bậc, đứng hạng 140 thế giới và 22 châu Á). Tuyển Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu, Đức xếp thứ 2 thế giới. (FIFA.com)

Sacombank Biên phòng đã mất vé vào bán kết tranh Cúp Hùng Vương khi chỉ thắng Công an TP.HCM 3-2 ở vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG vào chiều qua. Dù bằng điểm với Đức Long Gia Lai và Thể Công Binh đoàn 15 nhưng họ chỉ xếp thứ 3 (Đức Long Gia Lai đầu bảng nhờ trận thắng hay trước Thể Công Binh đoàn 15 3-2). Tương tự, Sanest Khánh Hòa do chỉ thắng Vĩnh Long 3-2 cũng vuột vé vào bán kết vào tay Maseco TP.HCM. Các trận bán kết Cúp Hùng Vương như sau: Đức Long Gia Lai - Maseco, Tràng An Ninh Bình - Thể Công Binh đoàn 15 (nam), Ngân hàng Công thương - Tiến Nông Thanh Hóa, Thông tin Liên Việt Bank - Vietsov Petro (nữ). (H.Điệp - V.Thư)

Đội nam bóng chuyền bãi biển VN gồm Trọng Quốc - Thành Vinh tiếp tục thắng đội Trung Quốc 1 (có 1 VĐV tham gia Olympic London 2012) với tỷ số 2-1 (21/17, 9/21, 15/13) trong ngày thi đấu thứ ba của tour bóng chuyền bãi biển châu Á mở rộng. Tuy nhiên ở trận sau đó, VN lại thua New Zealand 0-2 nên sẽ tranh hạng 5 trong số 29 đội dự giải. (Nhựt Quang)

Trợ lý HLV Phạm Đức Hợp của Vicem Hải Phòng đã bị cấm ngồi khu kỹ thuật 2 trận do có hành vi phản ứng trọng tài Võ Minh Trí trong trận đấu vòng 4 V-League trên sân Bình Dương. Đó là quyết định kỷ luật đáng chú ý nhất mà BTC công bố chiều qua. (T.K)

Nguyễn Tiến Minh đã bị tụt 1 hạng theo bảng xếp hạng của LĐ Cầu lông thế giới công bố chiều 11.4 và hiện xếp hạng 10 thế giới do bị trừ 2.100 điểm khi chỉ vào tứ kết giải Úc Grand Prix Gold kết thúc tuần trước (giải này năm ngoái Tiến Minh vào chung kết). (N.Q)



Ảnh: Ngô Nguyễn

