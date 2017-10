Thể thao trong nước

Trong khi đó, chủ nhà Uzbekistan chung bảng A với Đài Loan, Indonesia và Li-băng. ĐKVĐ Iran ở bảng B cùng với Úc, Kuwait và Tajikistan. Còn Nhật và Trung Quốc ở bảng D chung với Iraq và Turkmenistan. Lịch đấu của VN như sau: gặp Hàn Quốc (23.5), Kyrgyzstan (24.5), Thái Lan (25.5). (H.A)

Hà Nội Tràng An 1 bị Phong Phú Hà Nam cầm chân 0-0 nên dù dẫn đầu sau 4 vòng nhưng lại chỉ có 8 điểm hơn 3 đội xếp sau có 1 điểm là TP.HCM, Than Khoáng sản VN và Hà Nam (đều cùng 7 điểm). Ngày mai, diễn ra trận đầu tiên lượt đấu cuối cùng giữa Than VN và Hà Nội Tràng An 2. (L.P)

Vòng chung kết giải bóng đá U.19 Cúp sơn Kova sẽ diễn ra tại sân Vinh và Quân khu 4 với 4 cặp đấu: Đồng Tháp - Viettel, Bình Dương - Đà Nẵng, Than Quảng Ninh - ĐTLA và SLNA - Nam Định. Các trận lượt đi ngày 26 và 29.3, lượt về 31.3, 1.4, bán kết ngày 3.4 và chung kết ngày 5.4. (Q.Tuấn)

Các trận đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Đức Long sẽ diễn ra tại Gia Lai từ ngày 25.3 tới với các cặp. Về nữ, Bình Điền Long An gặp Truyền hình Vĩnh Long, Thông tin Liên Việt Bank gặp Giấy Bãi Bằng. Về nam, Tràng An Ninh Bình gặp Sacombank Biên Phòng, Hoàng Long Long An gặp Thể Công. Các đội thắng tranh chung kết ngày 27 và 28.3. (T.Nguyên - T.Lâm)

Võ sĩ muay Thái VN Võ Văn Đài (63 kg) đã lọt vào tứ kết giải vô địch muay thế giới đang diễn ra ở Bangkok. Đài đã thắng Hardy Michael của Hà Lan vào hôm qua. Niềm hy vọng của VN Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ thi đấu hôm nay gặp võ sĩ Hàn Quốc. (Huy Tường)