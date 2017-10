Thể thao trong nước 13.1.2014

Hôm nay, đội tuyển quần vợt VN sẽ tập trung chuẩn bị Davis Cup 2014. Phó chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) Nguyễn Quốc Kỳ cho biết đội tập huấn tại Đà Lạt đến ngày 28.1 sẽ nghỉ tết, sau đó mùng 4 tập trung lại. Chuyên gia Michael Baroch cũng sẽ đến VN trong tuần sau để trui rèn thể lực và kỹ chiến thuật cho đội. (T.K)

Tăng thù lao cho đội tuyển bóng đá nữ VN thêm 3 triệu đồng/người/tháng là quyết định của Thường trực LĐBĐ VN (VFF). Như vậy, cộng với mức 5 triệu đồng trước nay, sắp tới mỗi tuyển thủ nữ sẽ có 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, VFF quyết định sẽ tăng chế độ ăn cho đội nữ theo đúng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng. (Đ.K)

21 đội sẽ tham dự giải bóng đá U.19 quốc gia do VFF tổ chức diễn ra từ 9.2 - 19.3. Vòng loại chia làm 4 bảng thi đấu do Viettel, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương đăng cai, chọn 8 đội đầu vào VCK. Năm 2013, đội U.19 Khánh Hòa đã giành ngôi vô địch. (T.K)

Nhóm PV