Thể thao trong nước

Còn tiền đạo Gaston Merlo về nhất với 57 điểm hơn hẳn người về nhì là Lương Văn Được Em (Cao su Đồng Tháp) chỉ có 20 điểm, hạng ba là Hoàng Đình Tùng (Lam Sơn Thanh Hóa) 18 điểm. Bàn thắng đẹp nhất thuộc về tiền vệ Benicio (Hà Nội T&T) khi tung người móc vô-lê ghi bàn vào lưới Khatoco Khánh Hòa trong trận thắng 5-1. (P.Thảo)

Hà Nội Tràng An 1 thắng Hà Nội Tràng An 2 với tỷ số 2-1 trong trận đấu giải vô địch bóng đá nữ vào chiều qua. Hồ Thị Quỳnh mở tỷ số cho đội Tràng An 2, nhưng Vũ Huyền Linh với cú đúp trong vòng 2 phút đã giúp đội Tràng An 1 thắng lại chung cuộc. Trọng tài Nguyễn Thị Kim Chi lần đầu cầm còi đã điều khiển tốt trận đấu này. (L.P)

5 đội bóng futsal sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn 2 đội nhất nhì tranh chung kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á. Giải sẽ diễn ra từ 5 đến 11.4 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Lịch đấu của VN lần lượt gặp Myanmar (5.4), Philippines (6.4), Indonesia (8.4), Malaysia (9.4), chung kết 11.4. (N.Đức)

Lee Nguyễn vẫn chưa nhận được thanh lý hợp đồng của phía Hoàng Anh Gia Lai nên việc cầu thủ này đầu quân cho đội nào vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện có 3 CLB trong nước quan tâm đến cầu thủ người Mỹ gốc Việt này nhưng ông Nguyễn Văn Phẩm, cha của Lee vẫn cho biết chưa tiếp xúc với bất cứ ai trước khi chính thức chia tay HAGL. (T.K)