Thể thao trong nước

Giải bóng đá truyền thống đoàn cơ sở AN II C3 năm 2011 đã kết thúc sau 9 ngày thi đấu liên tục, với tổng cộng 23 trận đấu quyết liệt.

Kết quả: đội vô địch là Cục An ninh kinh tế tổng hợp, đội Liên quân An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư, Ngân hàng Phát triển nông thôn đoạt giải nhì và giải ba thuộc về đội Cục An ninh điều tra.Giải phong cách thuộc về đội Ngân hàng Phương Đông - chi nhánh Q.4. (Công Tâm)

Cúp truyền hình Bình Dương năm nay sẽ diễn ra sớm từ ngày 6.10 đến 15.10 với 8 đội gồm 4 đội quốc tế Matsubara (Brazil), Villa FC (Uganda), Bazan (Ấn Dộ), Zilina (Slovakia) cùng 4 đội trong nước dự kiến là Bình Dương, SLNA, SHB Đà Nẵng và Navibank Sài Gòn (hoặc Đồng Tâm Long An). (Đ.Thanh)